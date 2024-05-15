Метро на Виноградарь: в «Киевском метрополитене» рассказали, как долго еще будут строить — Finance.ua

Метро на Виноградарь: в «Киевском метрополитене» рассказали, как долго еще будут строить Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Метро на Виноградарь: в «Киевском метрополитене» рассказали, как долго еще будут строить

И. о. начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Выговский заявил, что на достройку метро на Виноградарь может уйти еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года.

Об этом он сказал в эфире «Киев24», отвечая на вопросы строительства и нового подрядчика, которого ищут.

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Выговский отметил, что относительно проведения закупок и последующего заключения договора никаких препятствий или запретов нет.

«Мы в настоящее время по объявленной закупке ждем до 28 числа, предварительно, результатов подачи предложений потенциальными участниками», — отметил он.

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На вопрос, какие сроки будут удовлетворительными для завершения строительства метро на Виноградарь, Выговский рассказал: «Мы со своей стороны ориентируемся на разработанную проектную документацию, которая прошла государственную экспертизу. Согласно указанной документации, у нас срок строительства и окончания работ — это до 30 месяцев. Поэтому мы для себя ориентируемся, что это будет максимум этот промежуток времени».

Он уточнил, что это небыстрый процесс, и нельзя сказать, что, например, через полгода или год после возобновления работ метро появится.

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«Мы надеемся, что до 30 месяцев — это тот срок, который позволит выполнить все работы, с учетом имеющихся на данный момент условий для выполнения этих работ», — сказал Выговский.

Справка Finance.ua:

метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Планировалось, что две новые станции откроются в декабре 2021 года. Впрочем, открытие новых станций переносилось дважды и ни одна из них не построена;

в апреле 2024 года суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу громады Киева. Было установлено, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции «Сырец» до жилмассива Виноградарь, на депозитных счетах в банке.

УНІАН По материалам:

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