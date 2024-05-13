Киевметрополитен объявил тендер на продолжение строительства метро на Виноградарь — Finance.ua

Киевметрополитен объявил тендер на продолжение строительства метро на Виноградарь Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Метро, novyny.live

КП «Киевский метрополитен» объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь.

Об этом сообщает КГГА.

По результатам проведенной государственной экспертизы и на основании полученного положительного экспертного отчета ожидаемая стоимость закупки составляет 13 956 843 711,13 грн.

Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года. Подробная информация о тендере — на электронной платформе публичных закупок Prozorro.

В декабре 2023 года КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке расторгло договор с АО «Киевметрострой».

Причина прекращения действия договора — неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску, в судебном порядке, решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ.

Как отмечают в «Киевском метрополитене», строительство метро на Виноградарь — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района надежным скоростным пассажирским транспортом.

В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградарь построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец».

Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично обустроены ограждающие конструкции методом «стена в грунте», монолитный и железобетонный крепеж котлована металлоконструкциями — с разработкой и вывозом грунта; сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции; частично построены двухъярусные туннели и прочее.

Справка Finance.ua:

Хозяйственный суд Киева взыскал с компании-подрядчика, которая должна была строить метро на Виноградарь, в бюджет столицы более 139 миллионов гривен. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры;

прокуроры установили, что компания получила деньги из бюджета Киева на строительство метрополитена от станции «Сырец» до жилмассива Виноградарь и положила их на депозитные счета, благодаря чему заработала процентов более чем на 139 миллионов гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.