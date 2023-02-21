В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь — Finance.ua

В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь Сегодня 09:32 — Казна и Политика

В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь

В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь.

Об этом рассказал в интервью ТСН начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

С началом полномасштабного вторжения работы приостановили, но сейчас генподрядчик АО «Киевметрострой» их возобновил. По словам Брагинского, война влияет на темпы строительства: процесс замедляет нестабильное электроснабжение и необходимость находиться в безопасности во время воздушных тревог. Именно поэтому сроки завершения работ пока не называются.

Сейчас сосредоточили работу на тех участках, которые требуют внимания в первую очередь. Например, на открытых участках есть котлованы: если их оставить открытыми, то они могут обрушиться из-за плотного строительства рядом.

Поэтому хотят закрепить уже построенные тоннели, накрыть их, а затем перейти к строительству второго тоннеля от станции «Мостицкая» до станции «Сырец». На данный момент построен один тоннель между ними, его длина составляет 1249 метров, теперь будут строить второй.

«Метро на Виноградарь» — условное название проекта строительства новых станций киевского метро по зеленой ветке от «Сырца» до жилого массива Виноградарь, которое началось в марте 2019 года. На первом этапе должны построить две станции: «Мостицкая» и «Проспект Правды» (обе станции — мелкая закладка). Длина нового участка линии — 3,7 километра. Это первая очередь.

По договору, строительство первой очереди метро на Виноградарь должно было завершиться до 26 ноября 2021 года.

Но генподрядчик «Киевметрострой» попросил через суд перенести срок завершения первой очереди работ с ноября 2021 года на май 2023 года. Он объяснил, что не может выполнить работу из-за локдаунов.

Несмотря на сообщения о замедлении работ, городской голова Виталий Кличко продолжал утверждать, что хотя бы одну станцию откроют до конца 2021 года.

В начале января 2023 года КП «Киевский метрополитен» заказал корректировку проекта строительства метро на Виноградарь за 70 миллионов гривен.

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The Village Україна По материалам:

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