Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов

Криминал
0
Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов
Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов
Прокуратура через суд взыскала с генподрядчика более 139 млн гривен в бюджет Киева за нецелевое использование бюджетных средств на строительстве метро в столичный жилмассив Виноградарь.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.
Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск прокурора о взыскании с генерального подрядчика строительства двух новых станций метро Сырецко-Печерской линии метрополитена более 139 млн грн в столичный бюджет.
Читайте также
Как установила прокуратура, строительная компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, выделенные на финансирование строительства линии метрополитена от станции «Сырец» до жилмассива Виноградарь.
Так, полученные из бюджета средства генподрядчик разместил на депозитные счета в банковском учреждении, в результате чего указанная коммерческая структура незаконно обогатилась за счет территориальной громады.
Место для вашей рекламы
Законодательство запрещает такие действия. В этой связи Киевская городская прокуратура обратилась с исковым заявлением к генподрядчику о взыскании безосновательно полученной прибыли в пользу территориальной громады в лице Киевского городского совета.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и выводами хозяйственного суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения иска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.