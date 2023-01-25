Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов — Finance.ua

Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов Сегодня 16:32 — Криминал

Метро на Виноградарь: прокуратура через суд взыскала с генподрядчика ₴139 миллионов

Прокуратура через суд взыскала с генподрядчика более 139 млн гривен в бюджет Киева за нецелевое использование бюджетных средств на строительстве метро в столичный жилмассив Виноградарь.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск прокурора о взыскании с генерального подрядчика строительства двух новых станций метро Сырецко-Печерской линии метрополитена более 139 млн грн в столичный бюджет.

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Как установила прокуратура, строительная компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, выделенные на финансирование строительства линии метрополитена от станции «Сырец» до жилмассива Виноградарь.

Так, полученные из бюджета средства генподрядчик разместил на депозитные счета в банковском учреждении, в результате чего указанная коммерческая структура незаконно обогатилась за счет территориальной громады.

Законодательство запрещает такие действия. В этой связи Киевская городская прокуратура обратилась с исковым заявлением к генподрядчику о взыскании безосновательно полученной прибыли в пользу территориальной громады в лице Киевского городского совета.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и выводами хозяйственного суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения иска.

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Укрінформ По материалам:

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