Метро на Виноградарь быть: работы по строительству продолжат — Finance.ua
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Метро на Виноградарь быть: работы по строительству продолжат

Казна и Политика
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Метро на Виноградарь быть: работы по строительству продолжат
Метро на Виноградарь быть: работы по строительству продолжат
Работы по строительству метрополитена на Виноградарь будут продолжены.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью ТСН.
«Город не отказался и не отказывается от проектов, которые были запланированы до войны. Работы по строительству метрополитена на Виноградаре будут продолжены», — рассказал он.
Также будут продолжены работы по обновлению инфраструктуры: мосты, транспортные развязки, школы, детские сады, парки, больницы.
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Поворозник добавил, что сейчас есть объекты, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы это не привело к разрушению. К примеру, разрытые тоннели метрополитена могут просто обвалиться.
Напомним, в 2021 году мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что строительство новых станций киевского метрополитена профинансировано полностью, поэтому не должно быть никаких проблем. Кличко отметил, что неоднократно выезжал на строительство ветки метро. Из 1,3 км под землей уже проложено 900 метров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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