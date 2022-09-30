Строительство метро на Виноградарь: с частной фирмы взыскали более 139 миллионов за мошенничество — Finance.ua
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Строительство метро на Виноградарь: с частной фирмы взыскали более 139 миллионов за мошенничество

Казна и Политика
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Строительство метро на Виноградарь: с частной фирмы взыскали более 139 миллионов за мошенничество
Строительство метро на Виноградарь: с частной фирмы взыскали более 139 миллионов за мошенничество
Хозяйственный суд города Киева взыскал с частной фирмы более 139 млн грн за нецелевое использование бюджетных средств на строительстве метро до столичного жилмассива Виноградарь.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.
Столичная прокуратура установила нарушение интересов государства в связи с нецелевым использованием коммерческим учреждением средств местного бюджета, направленных территориальной общиной на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до Виноградаря.
«Установлено, что полученные по договору средства местного бюджета, предназначенные для строительства линии метрополитена, подрядной организацией вопреки требованиям законодательства размещены на депозитных счетах в банковском учреждении, в результате чего указанное коммерческое учреждение незаконно обогатилось за счет территориальной общины», — говорится в сообщении.
Прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП «Киевский метрополитен» о взыскании с коммерческого учреждения указанных средств.
Суд согласился с доводами прокурора и своим решением удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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