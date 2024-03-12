В Киеве возобновит работу еще один вестибюль метро — Finance.ua

В Киеве возобновит работу еще один вестибюль метро
Завтра, 13 марта, снова заработает еще один вестибюль станции метро «Хрещатик».
Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».
В сообщении указано, что речь идет о выходе на ул. Институтскую. Будет работать он с 05:37 до 22:33.
Предприятие напоминает, выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35. В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.
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«В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытию», — отметили в метрополитене.
Напомним, в Киеве с 8 марта возобновили работу станции метро «Днепр».
Станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.
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