В Киеве возобновит работу еще один вестибюль метро — Finance.ua

В Киеве возобновит работу еще один вестибюль метро Сегодня 18:04 — Казна и Политика

В Киеве возобновит работу еще один вестибюль метро, Фото: babel.ua

Завтра, 13 марта, снова заработает еще один вестибюль станции метро «Хрещатик».

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

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В сообщении указано, что речь идет о выходе на ул. Институтскую. Будет работать он с 05:37 до 22:33.

Предприятие напоминает, выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35. В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

«В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытию», — отметили в метрополитене.

Напомним, в Киеве с 8 марта возобновили работу станции метро «Днепр».

Станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

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