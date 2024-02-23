Депутат Киевсовета: закрытые станции «синей ветки» метро не будут работать до осени, а может, и год — Finance.ua

Депутат Киевсовета: закрытые станции «синей ветки» метро не будут работать до осени, а может, и год Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Депутат Киевсовета: закрытые станции «синей ветки» метро не будут работать до осени, а может, и год

Закрытые станции «синей ветки» Киевского метрополитена не будут работать до осени, а по отдельным оценкам ученых, — целый год.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки, депутат Киевсовета Андрей Витренко в программе Укринформа.

«По официальной информации, на ремонтные работы на „синей ветке“ нужно 6 месяцев. Но уже прошло больше двух месяцев и ничего не делается. По информации, которую мы получили от руководства города, завершение ремонтных работ запланировано на август. По информации, которую мы получили от подрядчиков, которые по прямым договорам начали осуществлять подготовительные работы (но еще нет ни сметной документации, ни экспертизы) — это осень. А еще мы собирали „круглый стол“ из представителей научной среды, которые высказывали свое мнение на этот счет, и в соответствии со сложностью работ и классом работ, все сходились во мнении, что это не менее одного года», — рассказал Витренко.

Он отметил, что ситуация на «синей ветке» метро действительно сложная, ведь повреждено 72 метра тоннеля, из которых 27 метров в крайне тяжелом состоянии. «Мы спускались в метро, ​​когда было выездное заседание комиссии Киевского городского совета, и осмотрели 27 метров тоннеля, где самые большие повреждения. Ситуация просто вопиющая, там растут даже сталактиты», — сказал депутат Киевсовета.

По его словам, виновны в этой ситуации со столичным метрополитеном однозначно киевские городские власти на разных уровнях.

«Первоначальное звено — это работники метрополитена, начиная со службы обслуживания тоннеля и мостовых переходов и заканчивая директором КП „Киевский метрополитен“ Виктором Брагинским. Это некачественное исполнение служебных обязанностей. Это стратегическое предприятие, на котором регулярно должны проводиться регламентные работы, и на содержание метро выделяется 300−400 млн грн ежегодно. Как мы увидели своими глазами, там регламентные работы не проводились. То есть люди выходили, но только констатировали факты», — подчеркнул Витренко.

Второе звено, кто несет ответственность за ситуацию в метро, ​​по его словам, это Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и его руководитель Руслан Кандибор.

Кроме этого, отметил Витренко, вина лежит и на тех должностных лицах городских властей, которые выдавали разрешения на хаотичную застройку вблизи веток метрополитена и непосредственно над ними.

«Я уверен, что учитывая хаотичную застройку столицы, которая окружает все ветки Киевского метрополитена, виновны и те, кто выдает разрешительную документацию на застройку, и кто перевел землю в категорию предназначенной для застройки, хотя она такой по факту не является. На этой земле должны быть расположены максимум промышленные предприятия. То есть в целом в этой ситуации виновны Киевские городские власти», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

8 декабря прошлого года власти Киева объявили о приостановлении движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

Укрінформ По материалам:

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