Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро — Finance.ua
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Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро

Казна и Политика
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Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро
Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что движение метро на синей ветке между станциями «Теремки» и «Демеевская» в Киеве, которая закрыта на ремонт тоннеля, планируется возобновить до конца лета.
Об этом Кличко заявил в эфире канала «Киев 24».
«Предварительно, мы можем сейчас сказать, что наши специалисты говорят, что к концу лета мы должны уже возобновить движение метрополитена (на синей ветке. — Ред.)», — сказал Кличко.
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Он отметил, что после экспертизы проектно-сметной документации будут окончательно определены стоимость и сроки выполнения работ.
Киевская городская госадминистрация со ссылкой на предварительные выводы ученых ранее сообщала, что причиной деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская-Лыбидская» стало некачественное проектирование и строительство участка.
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Основатель компании «Автострада» Максим Шкиль заявлял, что работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» продолжаются круглосуточно. Завершить их планируется осенью 2024 года.
По результатам обследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый монолитный, открытым способом прямоугольного сечения.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;
  • 13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, которые будут курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

Ремонты в метро Киева: как столица оказалась на грани катастрофы 🔍

По материалам:
УНН
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