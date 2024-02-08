Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро — Finance.ua

Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что движение метро на синей ветке между станциями «Теремки» и «Демеевская» в Киеве, которая закрыта на ремонт тоннеля, планируется возобновить до конца лета.

Об этом Кличко заявил в эфире канала «Киев 24».

«Предварительно, мы можем сейчас сказать, что наши специалисты говорят, что к концу лета мы должны уже возобновить движение метрополитена (на синей ветке. — Ред.)», — сказал Кличко.

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Он отметил, что после экспертизы проектно-сметной документации будут окончательно определены стоимость и сроки выполнения работ.

Киевская городская госадминистрация со ссылкой на предварительные выводы ученых ранее сообщала , что причиной деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская-Лыбидская» стало некачественное проектирование и строительство участка.

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Основатель компании «Автострада» Максим Шкиль заявлял, что работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» продолжаются круглосуточно. Завершить их планируется осенью 2024 года.

По результатам обследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый монолитный, открытым способом прямоугольного сечения.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, которые будут курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

УНН По материалам:

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