Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро — Finance.ua

Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по «синей ветке» столичного метро
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что движение метро на синей ветке между станциями «Теремки» и «Демеевская» в Киеве, которая закрыта на ремонт тоннеля, планируется возобновить до конца лета.
Об этом Кличко заявил в эфире канала «Киев 24».
«Предварительно, мы можем сейчас сказать, что наши специалисты говорят, что к концу лета мы должны уже возобновить движение метрополитена (на синей ветке. — Ред.)», — сказал Кличко.
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Он отметил, что после экспертизы проектно-сметной документации будут окончательно определены стоимость и сроки выполнения работ.
Киевская городская госадминистрация со ссылкой на предварительные выводы ученых ранее сообщала, что причиной деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская-Лыбидская» стало некачественное проектирование и строительство участка.
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Основатель компании «Автострада» Максим Шкиль заявлял, что работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» продолжаются круглосуточно. Завершить их планируется осенью 2024 года.
По результатам обследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый монолитный, открытым способом прямоугольного сечения.
Справка Finance.ua:
- в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;
- 13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, которые будут курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.
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