В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, которые обманули граждан более чем на $60 тыс. — Finance.ua

В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, которые обманули граждан более чем на $60 тыс.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование продажи поддельных долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детали дела
Двое жителей западных областей сбывали на территории города Киева поддельную валюту в особо крупных размерах.
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи купюр. В общем за три месяца фигуранты реализовали более 60 тыс. долларов США.
В ходе последней реализации поддельных 25 тыс. долларов США детективы БЭБ задержали фигуранта на месте совершения преступления. В ходе обыска его транспортного средства изъято еще 25 тыс. фальшивых долларов.
Наказание
За такие действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.
В суд направлены обвинительные акты в совершении уголовных правонарушений, определенных частями 2, 3 статьи 199 Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, ранее итальянские стражи порядка раскрыли преступную схему неправомерного завладения сотнями миллионов евро средств ЕС и Италии. В течение спецоперации было арестовано 22 человека и конфисковано средств и имущества более чем на 600 млн евро.
В Киеве под видом работников ТЦК и ГБР с угрозами отправки на фронт мошенники обманули киевлянина на 1,7 млн грн. Четверым участникам группы сообщили о подозрении.
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