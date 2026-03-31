В Киеве не будут повышать скорость до 80 км/ч в 2026 году
В весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
С 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости — до 50 км/ч в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.
Причины решения
Специалисты проверили состояние определенных участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений. При оценке учли наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику ДТП за предыдущий год. Дополнительно приняли во внимание запланированные ремонтные работы, во время которых будут действовать временные схемы организации движения.
В Департаменте отмечают, что на решение повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.
Коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы. Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры по снижению скорости и минимизации аварийности.
