Ограничение водительских прав из-за нарушения воинского учета: сколько дел было открыто Сегодня 14:24

По меньшей мере, 135 судебных дел об ограничении вождения за нарушение правил воинского учета зафиксировано в настоящее время в Украине.

Об этом сообщает Опендатабот.

В этом году уже возбуждено 42 дела — больше, чем за весь 2024 год. Впрочем 92% производств так и не доходит до финального рассмотрения из-за ошибок со стороны истца. Пока только по 10 делам суды удовлетворили требования ТЦК, а по одному — отказали.

Из анализа судебных решений следует, что причиной массового «отсева» дел являются процессуальные ошибки ТЦК. Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сначала оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются, материалы возвращаются заявителю.

Больше всего исков от ТЦК подано в Днепропетровской области — 35 дел. Это более четверти от общего количества.

Далее следует Киевщина с 23 делами, а в Хмельницкой и Житомирской —т по 13 дел каждая.

В некоторых областях ТЦК вообще не пытаются лишить нарушителей правил воинского учета возможности вождения: в частности, в прифронтовых регионах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.

Напомним, военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.