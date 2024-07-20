В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников — Finance.ua
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В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников

Энергетика
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В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников
В КГГА рассказали, сколько киевлянам будет стоить электроэнергия из альтернативных источников, Фото: freepik
Ситуация с электроснабжением в Украине остается непростой. В этой связи киевлянам предлагают использовать альтернативные источники питания в многоквартирных домах.
Как отметил советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов в эфире телеканала «Киев24», стоимость электроэнергии, производимой разными типами генераторов, существенно отличается.
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Самый дорогой вариант — использование обычного генератора. Стоимость такого электричества будет составлять около 30 грн/кВт.
Более экономным вариантом будет инвертор и аккумулятор — 4,32 грн/кВт.
Эта система работает в двух режимах:
  • 1) Когда есть свет — инвертор заряжает аккумулятор и стабилизирует исходящее напряжение.
  • 2) Когда нет света — инвертор превращает ток 12 В от аккумулятора в переменный ток 220 В и раздает потребителям.
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Самый привлекательный вариант — установка солнечных панелей, позволяющих получать электроэнергию бесплатно. Однако придется потратиться на оборудование.

Справка Finance.ua:

  • спикер «Укрэнерго» Мария Цатурян сообщила, что в августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут короче по времени;
  • КГГА рассматривает несколько сценариев обесточений в Киеве в ближайшее время. Есть менее тревожный для киевлян, когда свет будут подавать в общей сложности 8 часов в день, разделив на дневной и ночной «рацион». А есть критический — тогда свет будет всего 4 часа в сутки;
  • ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что зимой при температуре воздуха 0 °C свет могут не выключать по 8−10 часов. Если температура будет опускаться ниже нуля, то дефицит будет больше.

Какие варианты автономного электропитания существуют и какой выбрать

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