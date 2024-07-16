Energy Institute назвал основные рекорды и тренды в энергетике — Finance.ua

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Energy Institute назвал основные рекорды и тренды в энергетике

Энергетика
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Energy Institute назвал основные рекорды и тренды в энергетике
Energy Institute назвал основные рекорды и тренды в энергетике
2023 год отметился геополитическими изменениями и экологическими вызовами, усилением военных конфликтов и энергетического кризиса, который особенно ощутила Украина.
Energy Institute (EI) совместно с KPMG и Kearney обнародовали 73-е ежегодное издание Статистического обзора мировой энергетики 2024, где впервые представили полные глобальные энергетические данные за 2023 год. Рассказываем о главном.
Анализ данных энергетики за 2023 год указывает на пять ключевых моментов.

1. Рекордное глобальное потребление энергии, при этом уголь и нефть стимулировали потребление ископаемого топлива и рост выбросов на рекордные уровни.

  • Общее потребление первичной энергии в мире достигло рекордного абсолютного максимума, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом до 620 эксаджоулей (EJ).
  • Потребление ископаемого топлива в мире достигло рекордного уровня, увеличившись на 1,5% до 505 EJ (благодаря росту потребления угля на 1,6%, нефти на 2% до более 100 млн баррелей, в то же время потребление газа не изменилось). Как доля от общего потребления, они составили 81,5%, что лишь чуть ниже 82% в прошлом году.
  • Выбросы от энергетики выросли на 2%, впервые превысив 40 гигатонн CO2.
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2. Солнечная и ветровая энергия в очередной раз вывела глобальное производство возобновляемой электроэнергии на рекордный уровень

  • Производство возобновляемой энергии (за исключением гидроэнергетики) выросло на 13% до рекордного глобального уровня 4,748 ТВт/час.
  • Этот рост почти полностью обусловлен ветром и солнцем, и составил 74% всего дополнительно произведенного электричества.
  • В качестве частицы от потребления энергии возобновляемые источники (без гидро) составили 8%, или 15% с учетом гидроэнергии.

3. Война в Украине укрепляет балансировку газа в Европе

  • Спрос на газ в Европе упал на 7% после падения ранее на 13% в 2022 году.
  • Доля россии в импорте газа в ЕС упала до 15%, с 45% в 2021 году, при этом импорт СПГ в Европу обогнал трубопроводный газ второй раз подряд.

4. Зависимость от ископаемого топлива в крупных развитых экономиках, вероятно, достигла пика

  • В Европе доля ископаемого топлива упала до менее 70% первичной энергии впервые со времен промышленной революции благодаря уменьшению спроса на ископаемые ресурсы и росту возобновляемой энергии.
  • Потребление ископаемого топлива в США упало до 80% общего первичного потребления энергии.
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5. Развивающиеся экономики пытаются сдержать рост добычи ископаемого топлива, а ввод возобновляемых источников в Китае ускоряется.

  • В Индии потребление ископаемого топлива возросло на 8%, обеспечив почти весь прирост спроса и составило 89% от общего потребления. Впервые в Индии было использовано больше угля, чем в Европе и Северной Америке вместе взятых.
  • В Африке потребление первичной энергии снизилось в 2023 году на 0,5%. На ископаемое топливо приходилось 90% общего энергопотребления, а на возобновляемые источники (без гидро) всего 6%.
  • После полного восстановления Китая после Covid использование ископаемого топлива выросло до нового максимума — на 6%, но как доля первичной энергии оно снижалось с 2011 года до 81,6% в 2023 году. Китай прибавил 55% мощностей возобновляемого поколения в 2023 году, то есть больше, чем остальные страны мира вместе взятые. Он также впервые опередил Европу по потреблению энергии на душу населения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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