Все украинские электростанции обстреляны, некоторые по 20 раз, — Зеркаль Сегодня 12:36 — Энергетика

Все украинские электростанции обстреляны, некоторые по 20 раз, — Зеркаль

Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. На некоторых электростанциях было до 20 ударов рф.

Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему», — заявила Зеркаль.

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По ее словам, Украина лишилась почти всей маневровой генерации. Зеркаль подчеркнула, что ремонт электростанций будет зависеть от того, насколько такие компании как ДТЭК будут уверены, что во время восстановления не просто не прилетит ничего, а что эти ремонты смогут дать какой-то результат.

«Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытое небо, это будет бесконечная работа по восстановлению — разрушению — восстановлению», — добавила Зеркаль.

Напомним, ранее председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что состояние электроснабжения постепенно начнет улучшаться в конце июля, когда жара спадет, и из ремонтов выйдут некоторые энергоблоки.

ТСН По материалам:

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