Как получить беспроцентные кредиты на электростанции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить беспроцентные кредиты на электростанции

Энергетика
82
Как получить беспроцентные кредиты на электростанции
Как получить беспроцентные кредиты на электростанции
Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило шаги для стимулирования развития альтернативных источников энергии и перехода домохозяйств на них.
Об этом говорится в сообщении Конгресса местных и региональных властей Украины.
Читайте также
В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.
По этой программе можно купить станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.

Требования для получения кредита

Желающие получить такой кредит должны соответствовать ряду требований:
  • не быть гражданином россии;
  • не быть под санкциями;
  • не привлекаться к уголовной ответственности за преступления против нацбезопасности;
  • не фигурировать в производствах о банкротстве или неплатежеспособности.

Программа для ОСМД и ЖСК

Отдельно предусмотрена программа для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.
Читайте также
По расширенной программе Доступные кредиты 5−7-9 они смогут получить кредит до пяти миллионов гривен сроком до пяти лет под 7%. За эти средства можно купить и установить, например, генерирующие установки и вспомогательное оборудование.
Кроме того, по программе «ГринДИМ» государство компенсирует совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. Так ОСМД сможет скорее погасить кредит.
Обе программы стартуют 20 июля. В первой волне к их реализации привлечены государственные банки, в частности, ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.
В дальнейшем планируется расширение программы и присоединение к ней других банков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.