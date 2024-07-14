Как получить беспроцентные кредиты на электростанции — Finance.ua

Как получить беспроцентные кредиты на электростанции
Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило шаги для стимулирования развития альтернативных источников энергии и перехода домохозяйств на них.
Об этом говорится в сообщении Конгресса местных и региональных властей Украины.
В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.
По этой программе можно купить станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.
Требования для получения кредита
Желающие получить такой кредит должны соответствовать ряду требований:
- не быть гражданином россии;
- не быть под санкциями;
- не привлекаться к уголовной ответственности за преступления против нацбезопасности;
- не фигурировать в производствах о банкротстве или неплатежеспособности.
Программа для ОСМД и ЖСК
Отдельно предусмотрена программа для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.
По расширенной программе Доступные кредиты 5−7-9 они смогут получить кредит до пяти миллионов гривен сроком до пяти лет под 7%. За эти средства можно купить и установить, например, генерирующие установки и вспомогательное оборудование.
Кроме того, по программе «ГринДИМ» государство компенсирует совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. Так ОСМД сможет скорее погасить кредит.
Обе программы стартуют 20 июля. В первой волне к их реализации привлечены государственные банки, в частности, ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.
В дальнейшем планируется расширение программы и присоединение к ней других банков.
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