Как получить беспроцентные кредиты на электростанции — Finance.ua

Как получить беспроцентные кредиты на электростанции Сегодня 11:12 — Энергетика

Как получить беспроцентные кредиты на электростанции

Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило шаги для стимулирования развития альтернативных источников энергии и перехода домохозяйств на них.

Об этом говорится в сообщении Конгресса местных и региональных властей Украины.

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В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.

По этой программе можно купить станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.

Требования для получения кредита

Желающие получить такой кредит должны соответствовать ряду требований:

не быть гражданином россии;

не быть под санкциями;

не привлекаться к уголовной ответственности за преступления против нацбезопасности;

не фигурировать в производствах о банкротстве или неплатежеспособности.

Программа для ОСМД и ЖСК

Отдельно предусмотрена программа для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.

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По расширенной программе Доступные кредиты 5−7-9 они смогут получить кредит до пяти миллионов гривен сроком до пяти лет под 7%. За эти средства можно купить и установить, например, генерирующие установки и вспомогательное оборудование.

Кроме того, по программе «ГринДИМ» государство компенсирует совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. Так ОСМД сможет скорее погасить кредит.

стартуют 20 июля. В первой волне к их реализации привлечены государственные банки, в частности, Обе программы20 июля. В первой волне к их реализации привлечены государственные банки, в частности, ПриватБанк , Ощадбанк и Укргазбанк.

В дальнейшем планируется расширение программы и присоединение к ней других банков.

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