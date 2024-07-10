Какие кредитные программы по генерации электроэнергии действуют для граждан и бизнеса — Finance.ua

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Какие кредитные программы по генерации электроэнергии действуют для граждан и бизнеса

Энергетика
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Какие кредитные программы по генерации электроэнергии действуют для граждан и бизнеса
Какие кредитные программы по генерации электроэнергии действуют для граждан и бизнеса
Кабинет Министров Украины объявил пять главных направлений работы в энергетической сфере.
Об этом сообщается на портале «Дія»
Они заключаются в быстром восстановлении энергообъектов, их защите, в частности путем увеличения систем ПВО, развитии децентрализованной энергосистемы, увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт и привлечении средств и оборудования от партнеров.
В рамках этих мероприятий предусмотрены программы поддержки для населения и бизнеса, которые уже действуют или заработают в ближайшее время. Среди них:
  • Беспроцентный кредит для граждан на солнечные панели и ветровые установки до 10 кВт мощности. Кредит до 480 000 грн. на 10 лет без залога, под 0% годовых.
  • Компенсация совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы по программе «ГринДИМ». Это покрывает до 70% стоимости проекта. Также правительством наработано решение о кредитовании ОСМД на сумму до 5 млн грн.
  • Кредиты «5−7-9» для малого и среднего бизнеса по установке газовых электрогенерационных установок. До 150 млн грн сроком до 10 лет под 5−9% с кредитными «каникулами» 6−12 месяцев. На прифронтовых территориях будут действовать более выгодные льготные условия.

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  • Кредитование крупного бизнеса на 5−7 лет с процентной ставкой 14−16% для развития альтернативной генерации.
  • Освобождение энергооборудования от ввозной пошлины и НДС. В Верховной Раде Украины зарегистрированы соответствующие изменения в законодательстве. Нормы будут действовать для граждан и бизнеса в начале 2026 года.
  • Сокращение сроков получения технических условий на присоединение к электросетям с 10 до 2 дней, уменьшение количества документов с 7 до 2, снижение до 1 месяца срока предоставления услуги присоединения к газораспределительной системе, отсутствие необходимости прохождения процедуры отвода земли и оценки влияния на окружающую среду.
  • Запуск «горячей линии» и сайта с информацией о новых возможностях.
Весь комплекс мероприятий начнет действовать не позднее 25 июля 2024 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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