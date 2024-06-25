Взимку українцям можуть давати світло по 8−10 годин на день, — нардеп Сьогодні 07:03 — Енергетика

Взимку українцям можуть давати світло по 8−10 годин на день, — нардеп

Взимку при температурі повітря 0 °C світло можуть не вимикати по 8−10 годин. Якщо температура буде опускатися нижче нуля, то дефіцит буде більшим. Про це в ефірі День. LIVE заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк.

«На мою думку, я давав раніше ці прогнози, все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть і буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть.

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Я вважаю, що у нас уже буде десь 8−10 годин (електрики — ред.) на добу при температурі нуль градусів. При температурі, наприклад, мінус 10 градусів, то дефіцит відповідно буде більшим. Це ранкові і вечірні піки, тому що ми будемо більше споживати і буде більше обмеження", — каже Нагорняк.

Нардеп також додав, що кожен новий Patriot, який отримає Україна, зможе збивати достатню кількість ракет, щоб вберегти нашу критичну інфраструктуру.



Зазначимо, у Міненерго кажуть, що робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період, ще зарано.

УНН За матеріалами:

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