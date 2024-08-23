В какой стране ЕС работает больше всего иностранцев — Finance.ua

В какой стране ЕС работает больше всего иностранцев Сегодня 21:25 — Мир

В какой стране ЕС работает больше всего иностранцев

В Испании трудоустроено самое большое количество иностранцев среди стран ЕС. Доля иностранцев, работающих в сфере домашнего обслуживания и гостеприимства, постепенно уменьшается.

Об этом сообщает Schengen.News.

Недавний отчет Банка Испании показал, что иностранцы в Испании вносят больше вклад на рынке труда, чем в любой другой стране ЕС. Участие мигрантов, проживающих в Испании, в 2023 году было одним из самых высоких среди стран ЕС и достигло 78%.

Кроме того, Банк Испании отметил, что уровень участия трудовых мигрантов был выше, чем испанцев.

В отличие от того, что происходит в большинстве стран ЕС, где уровень участия иностранцев ниже уровня национального населения, в Испании и Италии этот уровень выше, чем уровень граждан, хотя эта положительная разница уменьшается с 2008 года.

Квалификация иностранцев в Испании

Уровень образования иностранцев в Испании выше, чем у тех, которые живут в других странах ЕС, таких как Германия и Италия.

Ссылаясь на данные Евростата, Банк Испании отметил, что 43% въехавших в страну в 2022 году иностранцев имеют высшее образование.

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Кроме того, у 50% живущих в Испании мигрантов — повышенная квалификация, тогда как в Германии и Франции этот показатель составляет 30%.

Кем работают иностранцы в Испании

Иностранцы в Испании и других странах ЕС, как правило, работают на должностях, не требующих высокого уровня подготовки. К примеру, в домашнем обслуживании и индустрии гостеприимства. Однако с годами количество иностранцев, работающих в этих отраслях, уменьшилось.

По данным Банка Испании, доля мигрантов, работающих в сфере связи, производства, торговли или здравоохранения, выросла с 2008 года, тогда как процент работающих в сфере домашнего обслуживания и гостеприимства снизился с 22 до 9%.

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Напомним, на июнь 2024 года в Испании официально зарегистрировано 301 140 украинцев, что в три раза больше, чем в феврале 2022 года.

Самый популярный регион у украинцев — Валенсия, где в июне зарегистрировано 1005 человек. Второе место по популярности занимает Каталония с 301 новым зарегистрированным украинцем.

По данным Евростата, среди стран Евросоюза в Швеции доля людей, работающих в сфере спорта, самая большая — 1,33% от общей занятости в стране. Более одного процента занято в спортивном бизнесе в Дании — 1,25% и Испании — 1,16%.

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