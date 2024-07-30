Испанский регион выделяет 2 миллиона евро на привлечение цифровых кочевников — Finance.ua

Испанский регион выделяет 2 миллиона евро на привлечение цифровых кочевников Сегодня 18:00

Испанский регион выделяет 2 миллиона евро на привлечение цифровых кочевников

В общей сложности 2 миллиона евро было выделено испанской автономной общиной Эстремадура, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира.

Решение принято в рамках усилий по дальнейшему развитию экономики Эстремадура путем привлечения высококвалифицированных специалистов и содействия увеличению населения.

Об этом сообщает Schengen.News.

В настоящее время в Эстремадуре самая низкая плотность населения в Испании — 26 жителей на квадратный километр.

Что предлагают

«Эстремадура предлагает высокое качество жизни. Это природный рай с исключительной гастрономией. Привлечение этих высококвалифицированных специалистов с иностранными доходами будет оказывать очень положительное влияние на экономику. Они повысят местное потребление, обогатят региональные таланты и создадут значительные сети и возможности», — говорит министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо Сантамария.

По его словам, в регионе были определенные проблемы с транспортом, с точки зрения коммуникаций, что важно для цифровых кочевников, регион может конкурировать с крупными национальными городами.

«Мы превосходим средний показатель по стране по покрытию опто-волоконной связью с 93 процентами, 97 процентам по покрытию мобильной связи 4G и от 75 до 80 процентов по покрытию 5G», — говорит министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо Сантамария.

Читайте также Испания выделит льготный заем на €50 миллионов для поддержки частного сектора Украины

Требования

Среди требований — проживать за пределами этого региона минимум 6 месяцев до «регистрации места проживания» и установить свое обычное проживание в общинах с населением менее 5000 человек в течение минимум 2 лет. Заявители из Испании должны получить официальный идентификационный номер.

Согласно отчету Travelling Lifestyle, женщины и мужчины до 30 лет получат 10 000 евро сразу после того, как их отберут. Мужчины старше 30 лет получат 8000 евро.

После первого двухлетнего периода женщины и мужчины до 30 лет получат 5000 евро при продлении пребывания в регионе еще на год.

Кроме того, мужчины старше 30 лет, желающие остаться в этом испанском регионе еще на год, получат еще 4000 евро.

Читайте также Украина и Испания углубят сотрудничество в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности

Власти региона Эстремадура подтвердили, что конкурс будет открытым, пока не будут достигнуты 2 миллиона евро, предназначенных для участников.

Когда дело доходит до Digital Nomad Visa, Испания имеет лучшую в мире программу такого рода, индекс, предоставленный VisaGuide. The world, был обнародован в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.