Испания выделит льготный заем на €50 миллионов для поддержки частного сектора Украины — Finance.ua

Испания выделит льготный заем на €50 миллионов для поддержки частного сектора Украины
Испания выделит льготный заем в размере 50 миллионов евро и дополнительный грант на 1 миллион евро в партнерстве с IFC для поддержания устойчивости частного сектора Украины.
Об этом министр экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлос Куэрпо Кабальеро сказал на пресс-конференции в Киеве.
«Мы приехали в Киев с представителями 23 испанских компаний, что показывает высокую степень заинтересованности наших инвесторов внести свой вклад в модернизацию Украины. Активное участие частного сектора является одним из ключевых моментов для успешного восстановления и трансформации Украины, и само лидерство и опыт наших компаний могут способствовать развитию Украины в стратегических областях — таких как транспорт, инфраструктура, энергетика, агросектор, кибербезопасность
и т. д.», — рассказал министр.
По его словам, испанские предприниматели рассчитывают на плодотворную встречу с украинскими деловыми кругами, где будут изучать возможности и проекты, в которых они могут вместе сотрудничать.
«Мы уже провели 4-е заседание Комиссии межправительственного экономического и промышленного сотрудничества с целью укрепления наших экономических связей и нахождения возможностей для сотрудничества, чтобы помочь Украине противостоять в этой войне и возобновиться после захватнической агрессии», — отметил Карлос Куэрпо Кабальеро.
В целом, по его словам, Испания предоставила более 45 млн евро гуманитарной помощи, сделала взносы в различные многосторонние фонды реконструкции. Военный вклад Испании для победы Украины достиг уже 230 млн евро, а соглашение о безопасности, подписанное недавно между двумя странами, рассчитано на 1 млрд евро.
Кроме того, Испания приняла около 330 тысяч украинских беженцев, очень хорошо интегрировавшихся в экономику страны.
«Хотел бы еще раз подтвердить непреклонную приверженность правительства Испании мужественному украинскому народу и готовность помочь в достижении будущего благополучия для всех граждан Украины», — заверил министр.
Он также сообщил, что Испания выделит льготный заем в размере 50 миллионов евро и дополнительный грант на 1 миллион евро в партнерстве с IFC для поддержания устойчивости частного сектора Украины.
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