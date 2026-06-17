В каком возрасте европейцы покупают первое жилье (инфографика) Сегодня 13:03 — Недвижимость

Британцы покупают жилье на пять лет раньше немцев

По состоянию на 2025 год, в странах Европейского Союза в собственном жилье проживают 68,5% домохозяйств. Это на 2,2% меньше, чем в 2010 году. В то же время, уровень владения жильем существенно отличается в зависимости от страны — от 47,2% в Германии до 93,8% в Словакии.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные исследования RE/MAX European Housing Trend Report 2025.

Средний возраст первой покупки жилья превышает 31 год

В 23 европейских странах средний возраст покупателя, впервые купившего жилье, составляет 31,3 года.

Самыми молодыми владельцами жилья становятся жители Мальты — в среднем в 28 лет. Позднее всех собственное жилье покупают в Швейцарии и Греции — в среднем в 34,7 года.

По словам генерального директора RE/MAX Europe Майкла Польцлера, на покупку первого жилья влияют не только цены на недвижимость, но и уровень поддержки со стороны семьи и отношение общества к аренде жилья.

Инфографика создана с помощью AI

Британцы покупают жилье на пять лет раньше немцев

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый низкий средний возраст первой покупки жилья зафиксирован в Великобритании — 28,4 года. Это один из самых низких показателей всех исследованных стран. Аналогичный результат показал Люксембург.

По данным исследования, более половины британцев в возрасте от 18 до 34 лет получают финансовую помощь от семьи в виде денежных подарков или наследства для приобретения жилья.

На этом фоне Германия имеет самый высокий показатель среди крупнейших экономик Европы — 33,6 года. Таким образом, немцы покупают свое первое жилье в среднем на 5,2 года позже британцев.

Одной из причин такого разрыва эксперты называют высокую популярность аренды в Германии. Благодаря развитой защите прав арендаторов и стабильности рынка жилья многие молодые люди не считают покупку недвижимости обязательным следующим шагом после переезда от родителей.

Среди немцев от 18 до 34 лет 69% арендуют жилье. Для сравнения, средний показатель по Европе составляет 38%.

Испания опережает Францию ​​и Италию

В Испании средний возраст приобретения первого жилья составляет 30,9 лет, что является вторым лучшим результатом среди крупнейших экономик Европы.

Во Франции этот показатель равен 32,5 года, а в Италии — 32,8 года. В обеих странах он превосходит среднеевропейский уровень.

В то же время в Италии и Испании молодые люди обычно остаются жить с родителями до 26 лет, что на три года больше среднего показателя в Европе. Это позволяет накопить больше на покупку жилья, но часто откладывает сам момент приобретения недвижимости.

Во Франции молодые люди съезжают от родителей в среднем в 23 года, однако лишь треть из них получают финансовую помощь от семьи для покупки жилья. Средний показатель по Европе составляет 48%.

Греция, Швейцария и Турция

В Турции средний возраст первой покупки жилья составляет 34,1 лет. Выше среднеевропейского показателя также результаты Чехии (33,2 года), Польши (32,7 года), Болгарии (32,5 года), Словении (32,2 года) и Хорватии (32,1 года).

К странам с самыми молодыми покупателями жилья относятся Венгрия (28,5 года) и Нидерланды (28,8 года).

Также к 30 годам первое жилье в среднем покупают в Австрии (29,1 года), Португалии (29,8 года) и Финляндии (29,9 года).

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В Ирландии средний показатель составляет 30,8 года.

Исследование также показало отличия по возрастным группам. В Великобритании 40,2% покупателей приобретают свое первое жилье в возрасте от 18 до 25 лет. То есть, двое из пяти британцев становятся владельцами недвижимости еще до 25 лет.

Самый низкий показатель в этой категории зафиксирован в Греции только 12,1%.

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Если объединить возрастные группы от 18 до 25 лет и от 26 до 35 лет, то в Греции только 50,4% покупают первое жилье до 35 лет. Соответственно почти половина становится владельцами недвижимости уже после этого возраста.

Сходные показатели имеют Швейцария (53,2%) и Турция (56%).

В среднем по Европе 69,5% граждан покупают первое жилье до 35 лет.

Самые высокие показатели зафиксированы в Люксембурге (87,8%), Нидерландах (85,2%), Великобритании (84,6%) и Венгрии (82,8%).

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