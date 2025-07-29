В каких странах самые высокие доходы на душу населения — карта Сегодня 15:06 — Личные финансы

В каких странах самые высокие доходы на душу населения — карта

В мире выросло количество стран с высоким уровнем дохода — таких сейчас до 40% от общего количества. Для сравнения: в 1987 году таких было всего 25%. В то же время доля стран с низким уровнем дохода сократилась до 12%.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Visual Capitalist.

Для аналитики эксперты использовали обновленную ежегодную классификацию стран по уровню доходов от Всемирного банка. Она базируется на валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения по методологии Atlas и охватывает 223 экономики, в том числе десятки территорий.

Кто входит в группу с высокими доходами

Чтобы попасть в категорию с высокими доходами, страна должна была иметь ВНД более 13 936 долларов на душу населения.

Европа остается лидером в этом рейтинге — более двух третей ее стран относятся к этой группе. В топе также страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона — Япония, Южная Корея, Сингапур и другие.

Новичок рейтинга — Коста-Рика, которая в этом году впервые поднялась в группу с высокими доходами.

Большинство стран имеют средние доходы

Страны со средним уровнем дохода составляют почти половину рейтинга и делятся на две подгруппы:

с доходами выше среднего (55 стран);

с доходами ниже среднего (50 стран).

Эта категория включает такие крупные экономики, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Турция. Их ВНД на душу населения колеблется от 1100 до 13 900 долларов США.

Украину исследователи отнесли к категории стран с доходами выше среднего, что означает, что местный ВНД составляет от 4 496 до 13 935 долларов США на одного человека.

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Среди недавних изменений:

Кабо-Верде и Самоа повысили статус до «выше среднего»;

Намибия вернулась в группу с более низкими доходами из-за снижения темпов в горнодобывающей отрасли.

Наименее состоятельные — преимущественно в Африке

В группе с низким уровнем дохода остаются 25 стран, преимущественно в Африке к югу от Сахары, а также в зонах конфликтов. Эти страны имеют ВНД менее 1135 долларов на человека, что ограничивает их финансовые ресурсы и доступ к инвестициям.

Несмотря на это, ситуация улучшается: в 1987 году таких стран было 30%, а сейчас только 12%. Это свидетельствует о постепенном прогрессе, хотя уменьшение бедности замедляется, и достижение следующего этапа требует гораздо большего труда.

Напомним, по данным Всемирного Банка , с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурдный и не отражает реальных потребностей. За 2 года уровень бедности населения в Украине, по данным ВБ, вырос почти вдвое — с 20% до 37%.

В Минсоцполитики также признают , что уровень бедности в Украине такой, с которым трудно мириться и который существенно превышает показатели в других странах.

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