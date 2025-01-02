В каких регионах ЕС люди наиболее подвержены риску бедности (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах ЕС люди наиболее подвержены риску бедности (инфографика) Сегодня 10:34

В каких регионах ЕС люди наиболее подвержены риску бедности (инфографика)

В 2024 году 16,2% населения ЕС — или около 71,7 миллиона человек — находились под угрозой бедности.

Уровень риска бедности основан на национальных порогах бедности, а на карте представлен риск бедности на региональном уровне с использованием номенклатуры территориальных единиц для статистики.

Об этом пишет Евростат

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На региональном уровне в 10 регионах ЕС доля людей, которым угрожает бедность, превышает 30%.

Самые высокие доли были обнаружены в самом отдаленном регионе Франции, Гайане, где более половины (53,0%) человек находились на грани бедности, за ней следовали Калабрия (40,6%) и Сицилия (38,0%) в Италии.

В 26 регионах доля менее 10%.

В румынском регионе Бухарест-Илфов был самый низкий уровень людей, которым угрожает бедность (2,1%), опережая итальянский регион Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3,1%) и бельгийский регион Prov. Восточная Фландрия (5,4%).

Справка Finance.ua:

В 2023 году средняя заработная плата в Евросоюзе составила 37,9 тыс. евро в год, что на 6,5% больше уровня годом ранее (35,6 тыс.).

Самый высокий показатель зафиксирован в Люксембурге (81,1 тыс. евро), далее следуют Дания (67,6 тыс. евро) и Ирландия (58,7 тыс. евро). Самые низкие зарплаты в Болгарии (13,5 тысяч евро), Венгрии (16,9 тысяч евро) и Греции (17 тысяч евро).

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