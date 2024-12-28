Какая средняя заработная плата в Евросоюзе в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Какая средняя заработная плата в Евросоюзе в 2023 году (инфографика) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Какая средняя заработная плата в Евросоюзе в 2023 году (инфографика)

в Евросоюзе составила 37,9 тыс. евро в год, что на 6,5% больше уровня годом ранее (35,6 тыс.). Об этом говорится в сообщении В 2023 году средняя заработная платав Евросоюзе составилаевро в год, чтоуровня годом ранее (35,6 тыс.). Об этом говорится в сообщении Eurostat

Самый высокий показатель зафиксирован в Люксембурге (81,1 тыс. евро), далее следуют Дания (67,6 тыс. евро) и Ирландия (58,7 тыс. евро).

Самые низкие зарплаты в Болгарии (13,5 тысяч евро), Венгрии (16,9 тысяч евро) и Греции (17 тысяч евро).

Расходы

Расходы домохозяйств в странах Европейского союза в 2023 году увеличились всего на 0,5%, сообщают в пресс-релизе статистического управления ЕС.

Для сравнения, в 2022 году этот показатель вырос на 5,7%.

Расходы населения на рестораны и гостиницы в прошлом году увеличились на 4,6%, на транспорт — на 4,3%, на отдых и культуру — на 3%.

Между тем затраты на мебель, бытовую технику и текущее обслуживание дома продемонстрировали самое существенное снижение — на 4,9%.

Кроме того, европейцы сократили расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (-3,7%), а также алкоголь и табачные изделия (-2,2%).

Справка Finance.ua:

В сентябре 2023 года Совет Европы принял решение о продлении срока предоставления временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года. А это значит, что каждый пересекающий границу беженец имеет право на проживание, трудоустройство и получение социальной помощи на территории ЕС.

Легальное трудоустройство беженцев помогает наполнять местные бюджеты, ведь уплаченные ими налоги компенсируют расходы на выплату социальной помощи, а также медицинское и юридическое сопровождение мигрантов.

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