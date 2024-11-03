В каких странах Европы жители больше всего довольны стоимостью своего жилья — Finance.ua

В каких странах Европы жители больше всего довольны стоимостью своего жилья Сегодня 20:22 — Мир

В каких странах Европы жители больше всего довольны стоимостью своего жилья

Несмотря на обеспокоенность стоимостью жилья, уровень удовлетворенности им остается высоким во многих странах Европы.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на отчет New Housing Trend Report 2024, составленный агентством недвижимости RE/MAX Europe.

Где в Европе люди довольны стоимостью своего жилья

Больше всего довольны своим жильем жители Нидерландов и Румынии: 84% опрошенных заявили, что они довольны.

В этих странах относительно высокий уровень домовладения и хорошее качество жилья, что может объяснить такой результат.

В среднем 76% европейцев удовлетворены своим жильем. И гораздо меньше радуются крыше над головой жители Мальты, Чехии, Словении, Венгрии, Турции, Греции и Ирландии.

Причины недовольства

Недовольство вызвано разными проблемами, например потребностью в большем пространстве, особенно в Польше, где 58% жителей называют это причиной неудовлетворенности своими жилищными условиями. В среднем по Европе этот показатель составляет 37%.

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Стоимость — еще одна немаловажная проблема: треть (33%) недовольных респондентов заявили, что их жилье слишком дорогое.

Этот показатель достигает 53% в Мальте, 48% в Ирландии и столько же в Финляндии.

Кроме того, почти половина недовольных жителей Португалии указала на проблемы с сыростью или плесенью, а пятая часть опрошенных в Нидерландах назвала главной проблемой вредителей.

Напомним, украинское правительство ввело программу «єВідновлення», которая предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, также могут воспользоваться этой программой.

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