Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья — Finance.ua

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Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья

Недвижимость
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Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья
Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья
Недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза.
Об этом сообщают аналитики ЛУН.
Самым дорогим городом в стране для первичного рынка остается Львов. Более того, за последние полгода стоимость квадратного метра там выросла на 6% и сегодня в среднем составляет 57 000 грн за квадратный метр.
Самый большой рост цен за 6 месяцев показал Ужгород — 13%. Стоимость квадратного метра первички составляет 49 000 грн, и таким образом наименьший областной центр в Украине — Ужгород — на третьем месте по стоимости жилья в стране. На сегодняшний день в городе в продаже 71 очередь жилых комплексов, тогда как в Киеве — 341. По данным городского головы, за время войны численность населения в Ужгороде увеличилась на 35%. Собственно это и является причиной строительного бума и резкого увеличения цены на первичке.
Киев с ценами на первичку за последние полгода вырос на 10% и занимает второе место в рейтинге, уступив Львову. Медианная стоимость квадратного метра составляет 54 000 грн.
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Цены в Днепре также выросли на 6% за 6 месяцев. Днепр все еще остается городом-хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых регионов. В среднем квадратный метр на первичке здесь составляет 45 000 грн.
А вот другие города, приближенные к линии фронта, дешевеют. Вероятная причина этого — худшая экономическая ситуация в регионе, меньшее количество рабочих мест, что делает их менее привлекательными как для релокации, так и интенсивного строительства нового жилья. К примеру, стоимость первички в Запорожье снизилась на 11% за последние 6 месяцев и составляет 26 000 грн за квадратный метр, что почти вдвое меньше, чем в Ужгороде и одинаково с ценой в Сумах.

Рейтинг городов по цене на первичке в октябре 2024 года:

  • Львов — 57 000 грн (+6%);
  • Киев — 54 000 грн (+10%);
  • Ужгород — 49 000 грн (+13%);
  • Днепр — 45 000 грн (+6%);
  • Винница — 41 000 грн (+11%);
  • Кропивницкий — 41 000 грн (-6%);
  • Одесса — 40 000 грн (+5%);
  • Черновцы — 40 000 грн (+8%);
  • Полтава — 34 000 грн (+3%);
  • Ивано-Франковск — 34 000 грн (+10%);
  • Ровно — 37 000 грн (+12%);
  • Луцк — 37 000 грн (+11%);
  • Житомир — 30 000 грн (+4%);
  • Черкассы — 30 000 грн (+9%);
  • Харьков — 29 000 грн (+4%);
  • Тернополь — 29 000 грн (+4%);
  • Чернигов — 29 000 грн (+1%);
  • Николаев — 28 000 грн (+4%);
  • Хмельницкий — 27 000 грн (+7%);
  • Суммы — 26 000 грн (без изменений);
  • Запорожье — 26 000 грн (-11%).

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Недвижимость, в течение девяти месяцев 2024 года почти во всей Украине происходил рост цен на однокомнатные квартиры;
  • украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше;
  • по данным M2bomber, в Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен — за последние полгода они снизились на 2,36%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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