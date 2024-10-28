Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья — Finance.ua

Рейтинг городов по цене на первичном рынке жилья
Недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза.
Об этом сообщают аналитики ЛУН.
Самым дорогим городом в стране для первичного рынка остается Львов. Более того, за последние полгода стоимость квадратного метра там выросла на 6% и сегодня в среднем составляет 57 000 грн за квадратный метр.
Самый большой рост цен за 6 месяцев показал Ужгород — 13%. Стоимость квадратного метра первички составляет 49 000 грн, и таким образом наименьший областной центр в Украине — Ужгород — на третьем месте по стоимости жилья в стране. На сегодняшний день в городе в продаже 71 очередь жилых комплексов, тогда как в Киеве — 341. По данным городского головы, за время войны численность населения в Ужгороде увеличилась на 35%. Собственно это и является причиной строительного бума и резкого увеличения цены на первичке.
Киев с ценами на первичку за последние полгода вырос на 10% и занимает второе место в рейтинге, уступив Львову. Медианная стоимость квадратного метра составляет 54 000 грн.
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Цены в Днепре также выросли на 6% за 6 месяцев. Днепр все еще остается городом-хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых регионов. В среднем квадратный метр на первичке здесь составляет 45 000 грн.
А вот другие города, приближенные к линии фронта, дешевеют. Вероятная причина этого — худшая экономическая ситуация в регионе, меньшее количество рабочих мест, что делает их менее привлекательными как для релокации, так и интенсивного строительства нового жилья. К примеру, стоимость первички в Запорожье снизилась на 11% за последние 6 месяцев и составляет 26 000 грн за квадратный метр, что почти вдвое меньше, чем в Ужгороде и одинаково с ценой в Сумах.
Рейтинг городов по цене на первичке в октябре 2024 года:
- Львов — 57 000 грн (+6%);
- Киев — 54 000 грн (+10%);
- Ужгород — 49 000 грн (+13%);
- Днепр — 45 000 грн (+6%);
- Винница — 41 000 грн (+11%);
- Кропивницкий — 41 000 грн (-6%);
- Одесса — 40 000 грн (+5%);
- Черновцы — 40 000 грн (+8%);
- Полтава — 34 000 грн (+3%);
- Ивано-Франковск — 34 000 грн (+10%);
- Ровно — 37 000 грн (+12%);
- Луцк — 37 000 грн (+11%);
- Житомир — 30 000 грн (+4%);
- Черкассы — 30 000 грн (+9%);
- Харьков — 29 000 грн (+4%);
- Тернополь — 29 000 грн (+4%);
- Чернигов — 29 000 грн (+1%);
- Николаев — 28 000 грн (+4%);
- Хмельницкий — 27 000 грн (+7%);
- Суммы — 26 000 грн (без изменений);
- Запорожье — 26 000 грн (-11%).
Справка Finance.ua:
- по данным OLX Недвижимость, в течение девяти месяцев 2024 года почти во всей Украине происходил рост цен на однокомнатные квартиры;
- украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше;
- по данным M2bomber, в Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен — за последние полгода они снизились на 2,36%.
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