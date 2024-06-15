В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года — Finance.ua

В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года Сегодня 18:25 — Мир

В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года

В июне среди стран ЕС рейтинг самых сильных паспортов возглавил итальянский. В мире его обгоняет только сингапурский.

Об этом говорит индекс паспортов VisaGuide.

Читайте также Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: сроки

Итальянский паспорт был признан самым мощным паспортом в Европе и вторым по силе в мире, открывая двери многих стран для граждан Италии. Так, итальянцы могут въезжать без виз в 107 стран мира, без паспорта — в 44 страны.

Согласно индексу паспортов VisaGuide, итальянский паспорт держится на позиции самого сильного паспорта ЕС уже третий месяц. В мире его обгоняет только паспорт Сингапура.

Паспорта Испании и Франции занимают третье и четвертое места в рейтинге самых сильных паспортов, что позволяет гражданам въезжать в 106 и 104 страны.

Читайте также Кабмин продлил работу паспортных сервисов за рубежом

Граждане обеих стран имеют визовые требования к 17 странам, тогда как испанские и французские паспорта имеют паспортную оценку 90,48 и 90,45 соответственно.

ТОП-10 самых сильных паспортов мира

Сингапур; Италия; Испания; ​Франция; ​Венгрия; ​Австрия; ​Ирландия; Нидерланды; Бельгия; Швейцария.

В общем, владельцы паспортов ЕС могут наслаждаться свободным передвижением по всему миру, поскольку их паспорта входят в топ-20 стран с самыми сильными паспортами в мире.

Читайте также Дети-сироты из Украины смогут бесплатно получить паспорта за границей

Мобильность, предлагаемая сингапурским паспортом своим гражданам, позволила стране выделиться из сотен других стран, занимая рейтинг самых мощных паспортов в мире в течение четырех месяцев подряд — марта, апреля, мая и июня.

Владельцы сингапурских паспортов имеют безвизовый въезд в 159 стран, включая страны Шенгенского соглашения, Австралию, Великобританию и Соединенные Штаты.

В общей сложности 27 стран требуют от граждан Сингапура получить VOA для въезда, включая Египет, Саудовскую Аравию и Кувейт. Список стран, содержащих визовые требования для граждан Сингапура, включает 19 стран. Этот список состоит из таких стран, как Афганистан, Чад, Северная Корея, Ирак и Сирия, среди прочих.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.