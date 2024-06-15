В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года — Finance.ua
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В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года

Мир
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В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года
В каких странах ЕС самые сильные паспорта в июне 2024 года
В июне среди стран ЕС рейтинг самых сильных паспортов возглавил итальянский. В мире его обгоняет только сингапурский.
Об этом говорит индекс паспортов VisaGuide.
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Итальянский паспорт был признан самым мощным паспортом в Европе и вторым по силе в мире, открывая двери многих стран для граждан Италии. Так, итальянцы могут въезжать без виз в 107 стран мира, без паспорта — в 44 страны.
Согласно индексу паспортов VisaGuide, итальянский паспорт держится на позиции самого сильного паспорта ЕС уже третий месяц. В мире его обгоняет только паспорт Сингапура.
Паспорта Испании и Франции занимают третье и четвертое места в рейтинге самых сильных паспортов, что позволяет гражданам въезжать в 106 и 104 страны.
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Граждане обеих стран имеют визовые требования к 17 странам, тогда как испанские и французские паспорта имеют паспортную оценку 90,48 и 90,45 соответственно.

ТОП-10 самых сильных паспортов мира

  1. Сингапур;
  2. Италия;
  3. Испания;
  4. ​Франция;
  5. ​Венгрия;
  6. ​Австрия;
  7. ​Ирландия;
  8. Нидерланды;
  9. Бельгия;
  10. Швейцария.
В общем, владельцы паспортов ЕС могут наслаждаться свободным передвижением по всему миру, поскольку их паспорта входят в топ-20 стран с самыми сильными паспортами в мире.
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Мобильность, предлагаемая сингапурским паспортом своим гражданам, позволила стране выделиться из сотен других стран, занимая рейтинг самых мощных паспортов в мире в течение четырех месяцев подряд — марта, апреля, мая и июня.
Владельцы сингапурских паспортов имеют безвизовый въезд в 159 стран, включая страны Шенгенского соглашения, Австралию, Великобританию и Соединенные Штаты.
В общей сложности 27 стран требуют от граждан Сингапура получить VOA для въезда, включая Египет, Саудовскую Аравию и Кувейт. Список стран, содержащих визовые требования для граждан Сингапура, включает 19 стран. Этот список состоит из таких стран, как Афганистан, Чад, Северная Корея, Ирак и Сирия, среди прочих.

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По материалам:
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