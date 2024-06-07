Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: сроки — Finance.ua
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Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: сроки

Личные финансы
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Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: сроки
Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: сроки
Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.
Об этом говорится в постановлении № 648 правительства от 04 июня 2024 года.
Правительство обновило порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе вместо утраченного или похищенного. Этим будет заниматься государственное предприятие «Документ».
В постановлении отмечается, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.

Сроки

Новые правила заработают с 30 июня 2024 года и будут действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за границей, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.
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Ранее, 23 апреля 2024 года, консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за границей именно сейчас и когда снимут ограничения.

Справка Finance.ua:

  • Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за границей в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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