Кабмин продлил работу паспортных сервисов за рубежом — Finance.ua

Кабмин продлил работу паспортных сервисов за рубежом Сегодня 06:06 — Личные финансы

Кабинет Министров одобрил решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, который разрешает ГП «Документ» принимать заявления для оформления документов за рубежом.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за рубежом, решением правительства работа ГП „Документ“ продлена еще на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

О проекте

Этот проект внедрялся Государственной миграционной службой с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов украинцам, находящимся за рубежом.

Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

Граждане Украины, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были уехать за границу, могут оформить и получить документы в шести странах, где доступен украинский паспортный сервис. Это — Польша (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав); Чехия (Прага), Словакия (Братислава), Турция (Стамбул), Испания (Мадрид, Валенсия), Германия (Берлин, Кёльн).

Отследить актуальные адреса и информацию об открытии новых подразделений ГП «Документ» можно здесь.

За границей для граждан Украины доступны следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заблаговременно позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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