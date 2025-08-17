В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач

Технологии&Авто
34
В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач
В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач
В США и большинстве стран ЕС механическая коробка почти исчезла с рынка: в 2024 году их доля составляла всего пару процентов от всех новых авто. Но в других странах «механика» до сих пор доминирует.
Об этом свидетельствуют данные OICA.

Где в мире «механика» держит лидерство

В Китае около 75% автомобилей имеют механическую трансмиссию, особенно в сельской местности.
Читайте также
Многие водители выбирают лицензию категории C1, позволяющую управлять автомобилем с любым типом коробки.
Компания BYD даже выпускает электрокар e3 с имитацией пятиступенчатой механики для автошкол.
В Италии «механика» занимает 72% продаж новых авто. Автоматическая коробка в среднем стоит на 1000 евро дороже, а высокая цена горючего (1,94 доллара за литр) стимулирует выбор более экономичных механических моделей.
Fiat планирует вернуть версию 500 с шестиступенчатой МКПП, а бестселлер Panda традиционно комплектуется именно ею.
Читайте также
В Индии автомат появился только в 2008 году, и сейчас три четверти продаж приходится на механику. Разница в цене между трансмиссиями достигает около 900 долларов, что делает «механику» более привлекательной.
Лидер продаж — Maruti Suzuki Wagon R с пятиступенчатой коробкой.
В ЮАР половина новых авто до сих пор с тремя педалями. Volkswagen Polo Vivo, Suzuki Swift и Toyota Starlet в базе идут с механикой, а автоматическая версия стоит заметно дороже.
Читайте также
В Бразилии и Аргентине доля механики превышает 60%. Бестселлеры Fiat Cronos и Strada в базовых комплектациях оснащены пятиступенчатой механикой, сохраняя доступность покупателей.
Несмотря на растущую популярность автоматов, механическая коробка передач во многих странах остается символом экономии, надежности и водительского контроля.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems