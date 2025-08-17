В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач — Finance.ua

В каких странах автомобилисты предпочитают механическую коробку передач
В США и большинстве стран ЕС механическая коробка почти исчезла с рынка: в 2024 году их доля составляла всего пару процентов от всех новых авто. Но в других странах «механика» до сих пор доминирует.
Об этом свидетельствуют данные OICA.
Где в мире «механика» держит лидерство
В Китае около 75% автомобилей имеют механическую трансмиссию, особенно в сельской местности.
Многие водители выбирают лицензию категории C1, позволяющую управлять автомобилем с любым типом коробки.
Компания BYD даже выпускает электрокар e3 с имитацией пятиступенчатой механики для автошкол.
В Италии «механика» занимает 72% продаж новых авто. Автоматическая коробка в среднем стоит на 1000 евро дороже, а высокая цена горючего (1,94 доллара за литр) стимулирует выбор более экономичных механических моделей.
Fiat планирует вернуть версию 500 с шестиступенчатой МКПП, а бестселлер Panda традиционно комплектуется именно ею.
В Индии автомат появился только в 2008 году, и сейчас три четверти продаж приходится на механику. Разница в цене между трансмиссиями достигает около 900 долларов, что делает «механику» более привлекательной.
Лидер продаж — Maruti Suzuki Wagon R с пятиступенчатой коробкой.
В ЮАР половина новых авто до сих пор с тремя педалями. Volkswagen Polo Vivo, Suzuki Swift и Toyota Starlet в базе идут с механикой, а автоматическая версия стоит заметно дороже.
В Бразилии и Аргентине доля механики превышает 60%. Бестселлеры Fiat Cronos и Strada в базовых комплектациях оснащены пятиступенчатой механикой, сохраняя доступность покупателей.
Несмотря на растущую популярность автоматов, механическая коробка передач во многих странах остается символом экономии, надежности и водительского контроля.
