Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС — Finance.ua

Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС

Подсчеты показали, что средняя разница в цене между 20 самыми популярными моделями автомобилей составляет менее 3000 евро — даже с учетом скидок и других ценовых стимулов.

Специализированный ресурс erkehrsrundschau.de со ссылкой на аналитиков отмечает, что в прошлом году эта разница была более чем в два раза больше.

Для примера взят рынок Германии. Расчет основан на средних ценах самых популярных моделей. Хотя скидки на электромобили растут, для двигателей внутреннего сгорания наблюдается противоположное — более высокие прейскурантные цены и уменьшенные скидки. Средние скидки для обоих типов приводов сейчас составляют около 17 процентов. В январе 2025 года электромобили все еще были на три процентных пункта хуже.

Основным толчком к увеличению количества новых регистраций электромобилей в последние месяцы стало уменьшение ценового разрыва. По подсчетам аналитиков Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), немецкие производители выиграют от бума регистраций. С января по июль 2025 года VW явно лидирует с более чем 61 600 новыми регистрациями — доля рынка почти 21 процент.

Если учесть дочерние бренды VW, такие как Skoda, Audi, Seat и Porsche, то Volkswagen AG достигает совокупной доли рынка почти 46% - в общем почти 136 тыс. электромобилей.

Читайте также Гибриды и электрокары постепенно вытесняют «классику»: чаще всего покупают украинцы в кредит

Анализ показал, что BMW защитила второе место, а вот Tesla опустилась. С более чем 28 тыс. новых регистраций BMW является единственным брендом, который ближе всего к господствующей группе VW, а вместе с Mini имеет 35 500 автомобилей, что соответствует доле рынка в 12%.

Далее следуют Mercedes-Benz (17400), Hyundai (15700) и Opel (10 тыс.). Tesla, когда-то лидер рынка, сейчас опустилась на девятое место с ровно 10 тыс. новых регистраций. В июле она даже занимала 14 место, что четко свидетельствует о снижении популярности.

Впечатляет то, что хотя VW и BMW показывают лучшие результаты на рынке электромобилей, чем на рынке в целом, Mercedes-Benz и Opel пока отстают.

Еще одним фактором влияния на текущее развитие событий является регулирование ЕС. С начала года действуют более строгие ограничения на выбросы CO2 для автопарков, что позволяет автопроизводителям значительно увеличивать продажи электромобилей. Это также увеличивает конкуренцию и количество скидок на рынке.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.