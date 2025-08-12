Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС — Finance.ua

Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС
Подсчеты показали, что средняя разница в цене между 20 самыми популярными моделями автомобилей составляет менее 3000 евро — даже с учетом скидок и других ценовых стимулов.
Специализированный ресурс erkehrsrundschau.de со ссылкой на аналитиков отмечает, что в прошлом году эта разница была более чем в два раза больше.
Для примера взят рынок Германии. Расчет основан на средних ценах самых популярных моделей. Хотя скидки на электромобили растут, для двигателей внутреннего сгорания наблюдается противоположное — более высокие прейскурантные цены и уменьшенные скидки. Средние скидки для обоих типов приводов сейчас составляют около 17 процентов. В январе 2025 года электромобили все еще были на три процентных пункта хуже.
Основным толчком к увеличению количества новых регистраций электромобилей в последние месяцы стало уменьшение ценового разрыва. По подсчетам аналитиков Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), немецкие производители выиграют от бума регистраций. С января по июль 2025 года VW явно лидирует с более чем 61 600 новыми регистрациями — доля рынка почти 21 процент.
Если учесть дочерние бренды VW, такие как Skoda, Audi, Seat и Porsche, то Volkswagen AG достигает совокупной доли рынка почти 46% - в общем почти 136 тыс. электромобилей.
Читайте также
Анализ показал, что BMW защитила второе место, а вот Tesla опустилась. С более чем 28 тыс. новых регистраций BMW является единственным брендом, который ближе всего к господствующей группе VW, а вместе с Mini имеет 35 500 автомобилей, что соответствует доле рынка в 12%.
Далее следуют Mercedes-Benz (17400), Hyundai (15700) и Opel (10 тыс.). Tesla, когда-то лидер рынка, сейчас опустилась на девятое место с ровно 10 тыс. новых регистраций. В июле она даже занимала 14 место, что четко свидетельствует о снижении популярности.
Читайте также: Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году
Впечатляет то, что хотя VW и BMW показывают лучшие результаты на рынке электромобилей, чем на рынке в целом, Mercedes-Benz и Opel пока отстают.
Еще одним фактором влияния на текущее развитие событий является регулирование ЕС. С начала года действуют более строгие ограничения на выбросы CO2 для автопарков, что позволяет автопроизводителям значительно увеличивать продажи электромобилей. Это также увеличивает конкуренцию и количество скидок на рынке.
Поделиться новостью
Также по теме
Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине
Электромобили выравниваются в цене с автомобилями на ДВС
Apple готовит доступный MacBook с чипом от iPhone 16 Pro
Citroën показал новый C5 Aircross
Самый маленький заряженный электромобиль Kia выйдет в 2027 году
Nissan возродит известную недорогую модель, которая продавалась в Украине (фото)