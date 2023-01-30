В каких случаях чиновники могут выезжать за границу — постановление Кабмина Сегодня 11:06 — Личные финансы

В каких случаях чиновники могут выезжать за границу — постановление Кабмина

Кабинет Министров определил, что чиновники могут выезжать за границу в служебную командировку, на лечение, в случае смерти члена семьи и для посещения детей одиноким отцом.

Согласно постановлению № 69 от 27 января, правительство определило, что депутаты разных уровней, чиновники, другие чиновники, работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, руководители государственных унитарных предприятий, председатели и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов государственных хозяйственных обществ вправе пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

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Отмечено, что в исключительных случаях пропуск через государственную границу женщин или мужчин, одиноких родителей, из числа указанных лиц, имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за границей или для сопровождения таких детей для выезда за границу, осуществляют уполномоченные лица Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Также в случае введения в Украине военного положения пропуск через государственную границу этих лиц для лечения осуществляется при наличии документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

Кроме того, глава Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для этих лиц в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Среди прочего порядком определено, что в случае введения в Украине военного положения пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляют уполномоченные лица Госпогранслужбы на основании принятых министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января подписал указ № 27/2023, согласно которому у украинских должностных лиц будет возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

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