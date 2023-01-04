Выезд за границу: полный перечень документов, которые нужно иметь украинцам — Finance.ua

Выезд за границу: полный перечень документов, которые нужно иметь украинцам
В 2022 году уезжать за границу стало сложнее. Особенно это касается мужчин, ведь в Украине сейчас военное положение. Это означает, что все здоровые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны.
Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и на машине — пишут Вікна.
Документы для выезда за границу мужчинам
- Если лицо с ограниченными возможностями собирается за границу, нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверение, подтверждающее статус, и загранпаспорт.
- Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирование) + командировочные документы и загранпаспорт.
- Имеющий медицинское заключение от военной комиссии о том, что он не пригоден, должен предоставить справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорт.
- Если у тебя есть трое и более детей младше 18 лет, предоставь свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.
- Если ты одинокий отец несовершеннолетнего ребенка, возьми с собой свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав. И, конечно, загранпаспорт.
- Если у тебя на иждивении есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или взрослый ребенок (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство о полученит государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.
- Если ты усыновитель, опекун, приемный отец, тебе тоже можно выехать с ребенком за границу. Возьми с собой документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка до 2005 года), загранпаспорт.
- Если ты занимаешься постоянным уходом за людьми, нуждающимися в специальном уходе, то для выезда нужна справка о компенсации для человека, занимающегося постоянным уходом, решение суда, справка МСЭК.
- Если выехал в другую страну для постоянного проживания, то нужна отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печатью).
- Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.
Документы для выезда за границу женщинам
- Загранпаспорт.
- Можешь взять украинский паспорт, диплом об образовании.
Какие документы нужны для выезда за границу на машине
- Права.
- Техпаспорт на машину.
- Украинские номера на машину.
- Страхование.
- Если ты едешь не на своей машине, то нужна доверенность на авто (владелец должен написать в ней, что разрешет уезжать на этом транспорте за границу);
- Временный регистрационный талон на машину.
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