Выезд за границу: полный перечень документов, которые нужно иметь украинцам — Finance.ua

Выезд за границу: полный перечень документов, которые нужно иметь украинцам Сегодня 10:42 — Личные финансы

В 2022 году уезжать за границу стало сложнее. Особенно это касается мужчин, ведь в Украине сейчас военное положение. Это означает, что все здоровые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны.

Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и на машине — пишут Вікна

Документы для выезда за границу мужчинам

Если лицо с ограниченными возможностями собирается за границу, нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверение, подтверждающее статус, и загранпаспорт.

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирование) + командировочные документы и загранпаспорт.

Имеющий медицинское заключение от военной комиссии о том, что он не пригоден, должен предоставить справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорт.

Если у тебя есть трое и более детей младше 18 лет, предоставь свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт.

Если ты одинокий отец несовершеннолетнего ребенка, возьми с собой свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав. И, конечно, загранпаспорт.

Если у тебя на иждивении есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или взрослый ребенок (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и подтверждающая факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также следует иметь свидетельство о полученит государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

Если ты усыновитель, опекун, приемный отец, тебе тоже можно выехать с ребенком за границу. Возьми с собой документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка до 2005 года), загранпаспорт.

Если ты занимаешься постоянным уходом за людьми, нуждающимися в специальном уходе, то для выезда нужна справка о компенсации для человека, занимающегося постоянным уходом, решение суда, справка МСЭК.

Если выехал в другую страну для постоянного проживания, то нужна отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печатью).

Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, и загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам

Загранпаспорт.

Можешь взять украинский паспорт, диплом об образовании.

Какие документы нужны для выезда за границу на машине

Права.

Техпаспорт на машину.

Украинские номера на машину.

Страхование.

Если ты едешь не на своей машине, то нужна доверенность на авто (владелец должен написать в ней, что разрешет уезжать на этом транспорте за границу);

Временный регистрационный талон на машину.

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