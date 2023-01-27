Кабмін заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни без поважних причин — Finance.ua
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Кабмін заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни без поважних причин

Казна та Політика
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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
«На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.
«Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України, і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів», — заявив очільник уряду.
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Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, що 23 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях;
  • втім, цією забороною знехтували кілька скандальних нардепів та чиновників. Зокрема, журналісти виявили у Таїланді народного депутата Миколу Тищенка. На сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс на 27 січня його зустрічі з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планувалося обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд;
  • згодом з’ясувалося, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко теж проводить час у Дубаї. Однак вона поводиться обережно і намагається не з’являтися в публічних місцях.
За матеріалами:
УНІАН
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