Новый порядок бронирования работников — Finance.ua

Новый порядок бронирования работников Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Новый порядок бронирования работников

Кабинет Министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Что изменится

Согласно новой процедуре, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны, чтобы предприятие продолжало работать.

Бронировать работников могут предприятия, которые признают критически важным для функционирования экономики. Для этого они должны соответствовать по меньшей мере трем критериям из перечня, среди которых:

общей суммой уплаченных налогов и других сборов (превышает 1,5 млн евро);

суммой поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн евро);

стратегическим значением для экономики и сохранности страны;

важным значением удовлетворения потребностей территориального общества, отсутствием задолженности по уплате ЕСВ, размером зарплаты — не менее средней зарплаты по региону;

резидентством «Дія Сити».

Что с бронированиями, которые уже были предоставлены

Бронирования, которые уже были предоставлены работнику по старой процедуре, будут оставаться действительными в течение срока, на который они были предоставлены.

В то же время решением правительства установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение того срока, на который они были предоставлены.

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