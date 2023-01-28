Новый порядок бронирования работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый порядок бронирования работников

Казна и Политика
88
Новый порядок бронирования работников
Новый порядок бронирования работников
Кабинет Министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики.
Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Что изменится

Согласно новой процедуре, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны, чтобы предприятие продолжало работать.
Бронировать работников могут предприятия, которые признают критически важным для функционирования экономики. Для этого они должны соответствовать по меньшей мере трем критериям из перечня, среди которых:
  • общей суммой уплаченных налогов и других сборов (превышает 1,5 млн евро);
  • суммой поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн евро);
  • стратегическим значением для экономики и сохранности страны;
  • важным значением удовлетворения потребностей территориального общества, отсутствием задолженности по уплате ЕСВ, размером зарплаты — не менее средней зарплаты по региону;
  • резидентством «Дія Сити».

Что с бронированиями, которые уже были предоставлены

Бронирования, которые уже были предоставлены работнику по старой процедуре, будут оставаться действительными в течение срока, на который они были предоставлены.
В то же время решением правительства установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение того срока, на который они были предоставлены.

Военный учет в Украине по-новому 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.