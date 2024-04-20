В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)
За первые три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех регионах Украины, кроме Сумской области, выросли индексы потребительских цен на различные товары, включая продукты питания. В частности, в некоторых регионах, где ведутся активные боевые действия, увеличилась стоимость жизни.
Об этом стало известно из отчета Госстата.
Где в Украине жить дороже всего
Наиболее значительный рост индексов потребительских цен отмечен в Киеве — до 102,6% и нескольких других регионах.
Отмечается, что чаще всего пик роста приходится на март.
Выше 101,3% выросли индексы потребительских цен в следующих областях:
- Львовская;
- Одесская;
- Закарпатская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская.
В этот список входят также регионы, где происходят активные военные действия и продолжаются столкновения с противником: Донецкая, Харьковская, Луганская и Николаевская области.
Это связано с повышенными рисками для поставщиков и нестабильностью в экономической сфере.
Где в Украине жить дешевле всего
Наименьший прирост индексов потребительских цен, не достигший отметки 100,9%, наблюдается в следующих областях:
- Винницкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черниговская.
В Сумской и Черкасской областях к апрелю отмечается даже отрицательный уровень потребительских цен — 99,7%.
Напомним, индекс потребительских настроений украинцев вырос на 6,8 пункта и составляет 77 п. Выросли все составляющие индикатора.
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