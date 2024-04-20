В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика) Сегодня 16:02 — Личные финансы

В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)

За первые три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех регионах Украины, кроме Сумской области, выросли индексы потребительских цен на различные товары, включая продукты питания. В частности, в некоторых регионах, где ведутся активные боевые действия, увеличилась стоимость жизни.

Об этом стало известно из отчета Госстата.

Где в Украине жить дороже всего

Наиболее значительный рост индексов потребительских цен отмечен в Киеве — до 102,6% и нескольких других регионах.

Отмечается, что чаще всего пик роста приходится на март.

Выше 101,3% выросли индексы потребительских цен в следующих областях:

Львовская;

Одесская;

Закарпатская;

Кировоградская;

Днепропетровская.

В этот список входят также регионы, где происходят активные военные действия и продолжаются столкновения с противником: Донецкая, Харьковская, Луганская и Николаевская области.

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Это связано с повышенными рисками для поставщиков и нестабильностью в экономической сфере.

Где в Украине жить дешевле всего

Наименьший прирост индексов потребительских цен, не достигший отметки 100,9%, наблюдается в следующих областях:

Винницкая;

Житомирская;

Запорожская;

Полтавская;

Сумская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черниговская.

В Сумской и Черкасской областях к апрелю отмечается даже отрицательный уровень потребительских цен — 99,7%.

Напомним, индекс потребительских настроений украинцев вырос на 6,8 пункта и составляет 77 п. Выросли все составляющие индикатора.

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Фокус По материалам:

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