В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика) — Finance.ua

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В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)

Личные финансы
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В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)
В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)
За первые три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех регионах Украины, кроме Сумской области, выросли индексы потребительских цен на различные товары, включая продукты питания. В частности, в некоторых регионах, где ведутся активные боевые действия, увеличилась стоимость жизни.
Об этом стало известно из отчета Госстата.

Где в Украине жить дороже всего

Наиболее значительный рост индексов потребительских цен отмечен в Киеве — до 102,6% и нескольких других регионах.
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Отмечается, что чаще всего пик роста приходится на март.
Выше 101,3% выросли индексы потребительских цен в следующих областях:
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Закарпатская;
  • Кировоградская;
  • Днепропетровская.
В этот список входят также регионы, где происходят активные военные действия и продолжаются столкновения с противником: Донецкая, Харьковская, Луганская и Николаевская области.
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Это связано с повышенными рисками для поставщиков и нестабильностью в экономической сфере.

Где в Украине жить дешевле всего

Наименьший прирост индексов потребительских цен, не достигший отметки 100,9%, наблюдается в следующих областях:
  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черниговская.
В Сумской и Черкасской областях к апрелю отмечается даже отрицательный уровень потребительских цен — 99,7%.
В каких регионах Украины дешевле всего и дороже всего жить (инфографика)
Напомним, индекс потребительских настроений украинцев вырос на 6,8 пункта и составляет 77 п. Выросли все составляющие индикатора.
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По материалам:
Фокус
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