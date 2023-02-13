В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата — Finance.ua
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В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата

Фондовый рынок
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В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата
В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата
Около 660 тыс. предприятий оставались активными в Украине в 2022 году.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, общее количество активных предприятий в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 составило 659 755.
Больше всего из них занимались такими видами деятельности, как:
  1. Деятельность других общественных организаций, не введенных в другие группировки (КВЭД) – 93 046 предприятий.
  2. Комплексное обслуживание объектов – 61 370.
  3. Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур - 36 982.
  4. Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества - 28 336.
  5. Государственное управление общего характера - 26 879.
  6. Деятельность профессиональных союзов - 25 918.
  7. Деятельность религиозных организаций - 25 886.
  8. Оказание другой социальной помощи без обеспечения проживания (не введено в другие группировки) - 23 386.
  9. Неспециализированная оптовая торговля – 19 925.
  10. Общее среднее образование - 14 694.
По месту регистрации больше всего активных предприятий работало в Киеве – 124 330. Меньше всего – в Черновицкой области: 10 659 предприятий.
Напомним, инфляция на потребительском рынке Украины в 2022 году составила 26,6%. Больше всего за год подорожали яйца (на 76,6%), фрукты (на 73,8%), овощи (51,8%) и рыба с морепродуктами (45,8%).

Справка Finance.ua:

  • для поиска и привлечения новых инвестиций Европейская Бизнес Ассоциация и Global Business for Ukraine, совместно с Ukraine Invest, запустили Карту инвестиционных и бизнес возможностей Украины;
  • по итогам года большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год;
  • полномасштабное вторжение россии 24 февраля 2022 привело к падению объема клиентских заказов в сфере услуг и торговли, но в течение года предприниматели смогли возобновить свою деятельность, а в некоторых регионах — даже выйти на довоенный уровень и выше.
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По материалам:
The page
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