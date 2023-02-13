В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата — Finance.ua

В каких отраслях работало больше всего предприятий в 2022 году — данные Госстата
Около 660 тыс. предприятий оставались активными в Украине в 2022 году.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, общее количество активных предприятий в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 составило 659 755.
Больше всего из них занимались такими видами деятельности, как:
- Деятельность других общественных организаций, не введенных в другие группировки (КВЭД) – 93 046 предприятий.
- Комплексное обслуживание объектов – 61 370.
- Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур - 36 982.
- Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества - 28 336.
- Государственное управление общего характера - 26 879.
- Деятельность профессиональных союзов - 25 918.
- Деятельность религиозных организаций - 25 886.
- Оказание другой социальной помощи без обеспечения проживания (не введено в другие группировки) - 23 386.
- Неспециализированная оптовая торговля – 19 925.
- Общее среднее образование - 14 694.
По месту регистрации больше всего активных предприятий работало в Киеве – 124 330. Меньше всего – в Черновицкой области: 10 659 предприятий.
Напомним, инфляция на потребительском рынке Украины в 2022 году составила 26,6%. Больше всего за год подорожали яйца (на 76,6%), фрукты (на 73,8%), овощи (51,8%) и рыба с морепродуктами (45,8%).
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