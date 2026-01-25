В каких городах самые большие расходы на тепло и водоснабжение (инфографика) Сегодня 09:22

Расходы городов на тепло и водоснабжение

Львов, Харьков и Одесса стали лидерами среди других городов Украины по объему расходов из местных бюджетов по статьям «обеспечение деятельности по производству, транспортировка, поставка тепловой энергии». Меньше всего на обеспечение тепла в квартирах горожан потратил Ивано-Франковск, а на водоснабжение — Полтава.

Детальнее о расходах областных центров на тепло и водоснабжение рассказывает «Слово и Дело».

Расходы городов на тепло и водоснабжение, Інфографіка: "Слово і Діло"

Рейтинг городов по расходам на теплоснабжение

За исследуемый период с января по ноябрь 2025 года Львов потратил из местного бюджета на обеспечение отоплением жителей города 900 млн грн. Это больше всех городов, данные по расходам которых размещены на портале Open Budget.

На втором месте — Харьков с расходами на обеспечение тепла в размере 756,9 млн. грн. При этом в 2024 году Харьков был на первом месте, потратив более 1 млрд. грн.

На третьем месте по прошлогодним подсчетам оказалась Одесса — 561,6 млн. грн.

Далее следуют Кропивницкий и Житомир с расходами 257,8 и 191,4 млн грн соответственно.

Также в первой десятке — Луцк и Винница, их расходы на обеспечение тепла в домах своих жителей составили 185,2 и 162,9 млн грн соответственно.

Хмельницкий по статье «обеспечение деятельности по производству, транспортировке, поставке тепловой энергии» потратил в 2025 году 97 млн ​​грн, Тернополь — 85,6 млн грн.

Расходы города Киев составили 81,2 млн грн — то есть в 11 раз меньше Львова.

Меньше всего из местных бюджетов на обеспечение тепла потратили:

Запорожье — 32,5 млн грн,

Днепр — 18,5 млн грн,

Ивано-Франковск — 10 млн грн.

У таких городов как Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Ужгород, Черкассы, Черновцы, Чернигов расходы по КПК 6012 («Обеспечение деятельности по производству, транспортировке, поставке тепловой энергии») отсутствуют.

Лидеры по расходам на водоснабжение

По статье «обеспечение деятельности водопроводно-канализационного хозяйства» за такой же период (с января по ноябрь 2025 года) больше всего из местного бюджета потратил Харьков — 637 млн ​​грн.

За ним — Чернигов и Львов с расходами 454,5 и 336,5 млн. грн. соответственно. Далее следуют Черновцы и Черкассы, и города потратили на водоснабжение своих жителей 127,3 и 92,4 млн. грн. соответственно.

Также в первой десятке:

Суммы — 72,6 млн грн,

Житомир — 61,3 млн грн,

Хмельницкий — 55,6 млн грн.

Похожие расходы в прошлом году были у Ужгорода и Луцка — 44,9 и 41,9 млн грн. Недалеко от них по объему расходов на водоснабжение Запорожья — 38,9 млн. грн.

Почти одинаковое количество бюджетных средств потратили Ивано-Франковск и Днепр — 20,1 и 20 млн. грн. соответственно.

Меньше прошлого года на услуги водоснабжения потратили Одесса и Полтава — 7,2 млн и 1,1 млн грн соответственно.

У Киева, Винницы, Кропивницкого, Николаева, Ровно, Тернополя расходы по КПК 6013 («Обеспечение деятельности водопроводно-канализационного хозяйства») отсутствуют.

