0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет

1
Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет
Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет
Эксперты объяснили, почему полностью отключать отопление на время длительного отсутствия — плохая идея. Зимой такой шаг может вызвать проблемы, которые в итоге будут стоить значительно дороже, чем экономия на счетах.
Об этом пишет издание Martha Stewart.

Почему нельзя отключать отопление полностью

Замерзание труб. Если температура ниже нуля, вода в трубах может замерзнуть и разорвать их. Особенно это рискованно в домах с открытыми или плохо изолированными трубами.
Влага и плесень. Полностью холодное помещение быстро накапливает влагу. Конденсат оседает на окнах, стенах и потолках, а со временем это провоцирует появление плесени и повреждение отделки.
Износ системы отопления. Когда система запускается после полного охлаждения дома, она работает на максимальной нагрузке. Это уменьшает ее ресурс и увеличивает затраты на ремонт.

Что делать вместо полного отключения

Самый эффективный и безопасный подход — не выключать отопление, а снижать температуру на 7−10 °C.
Так система продолжает работать в щадящем режиме, а дом не охлаждается до критического уровня. Это экономнее, чем потом снова «разгонять» полностью холодный дом.

Советы для экономии, когда вы дома

  • Температура 20−22 °C — оптимальный баланс комфорта и затрат.
  • Регулярно меняйте фильтры — каждые 3−12 месяцев.
  • Держите шторы открытыми на солнечной стороне.
Читайте также

Когда вас нет дома:

  • Поддерживайте температуру 10−13 °C, чтобы избежать замерзания труб.
  • По возможности выключайте главное водоснабжение, чтобы снизить риск аварий.
  • Используйте умный термостат — он поможет сэкономить 10−15% энергии.
  • Проверьте изоляцию и герметичность дома.
Раньше мы объяснили, как рассчитывают платежки за тепло со счетчиками и без них.
По материалам:
Informator
ДеньгиТарифыКоммунальные услугиТарифы на электроэнергиюЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems