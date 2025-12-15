Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет Сегодня 08:37

Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет

Эксперты объяснили, почему полностью отключать отопление на время длительного отсутствия — плохая идея. Зимой такой шаг может вызвать проблемы, которые в итоге будут стоить значительно дороже, чем экономия на счетах.

Об этом пишет издание Martha Stewart.

Почему нельзя отключать отопление полностью

Замерзание труб. Если температура ниже нуля, вода в трубах может замерзнуть и разорвать их. Особенно это рискованно в домах с открытыми или плохо изолированными трубами.

Влага и плесень. Полностью холодное помещение быстро накапливает влагу. Конденсат оседает на окнах, стенах и потолках, а со временем это провоцирует появление плесени и повреждение отделки.

Износ системы отопления. Когда система запускается после полного охлаждения дома, она работает на максимальной нагрузке. Это уменьшает ее ресурс и увеличивает затраты на ремонт.

Что делать вместо полного отключения

Самый эффективный и безопасный подход — не выключать отопление, а снижать температуру на 7−10 °C.

Так система продолжает работать в щадящем режиме, а дом не охлаждается до критического уровня. Это экономнее, чем потом снова «разгонять» полностью холодный дом.

Советы для экономии, когда вы дома

Температура 20−22 °C — оптимальный баланс комфорта и затрат.

Регулярно меняйте фильтры — каждые 3−12 месяцев.

Держите шторы открытыми на солнечной стороне.

Когда вас нет дома:

Поддерживайте температуру 10−13 °C, чтобы избежать замерзания труб.

По возможности выключайте главное водоснабжение, чтобы снизить риск аварий.

Используйте умный термостат — он поможет сэкономить 10−15% энергии.

Проверьте изоляцию и герметичность дома.

