В каких городах Польши наихудшая ситуация с работой — Finance.ua

В каких городах Польши наихудшая ситуация с работой Сегодня 17:21 — Личные финансы

В каких городах Польши наихудшая ситуация с работой

Средний уровень безработицы в Польше к концу ноября составил 5%. Но в зависимости от города этот показатель может сильно разниться.

Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Главного статистического управления.

«Информация о безработице в Польше, которую обычно предоставляет GUS, довольно общая. Некоторые воеводства завышают средний показатель, тогда как другие значительно занижают его. Однако недавно Главное статистическое управление обнародовало более конкретные данные — учитывались конкретные города и уезды», — говорится в сообщении.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в следующих городах:

Катовице — 1%;

Познаний — 1,1%;

Варшава — 1,4%;

Тыхы (Силезское воеводство) — 1,5%;

Вроцлав — 1,7%;

Сопот — 1,9%;

Бельско-Бяла (Силезское воеводство) — 1,9%;

Ольштын — 2%;

Краков — 2,1%;

Гдыня — 2,2%.

Однако в некоторых регионах Польши ситуация с безработицей гораздо хуже. Следует отметить, что уровень безработицы неразрывно связан с количеством предпринимателей, нанимающих работников в том или ином регионе.

Самая большая безработица зафиксирована в таких городах:

Перемышль — 7%;

Радом (Мазовецкое воеводство) — 7,4%;

Грудзендз (Куявско-Поморское воеводство) — 7,5%;

Влоцлавек (Куявско-Поморское воеводство) — 7,7%;

Битом (Силезское воеводство) — 8%;

Хелм (Люблинское воеводство) — 8,2%;

Замок (Люблинское воеводство) — 8,3%;

Остроленка (Мазовецкое воеводство) — 9,2%;

Пекары-Шленские (Силезское воеводство) — 9,4%;

Бяла Подляска (Люблинское воеводство) — 9,7%.

Напомним, 18 декабря правительство приняло проект закона об условиях доверения работы иностранцам на территории Республики Польша. Чиновники изъяли неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовым договорам («условие о труде»). Из проекта были исключены крайне неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовому договору, которые критиковали предприниматели.

Около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.

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