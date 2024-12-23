В каких городах Польши наихудшая ситуация с работой — Finance.ua

В каких городах Польши наихудшая ситуация с работой
Средний уровень безработицы в Польше к концу ноября составил 5%. Но в зависимости от города этот показатель может сильно разниться.
Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Главного статистического управления.
«Информация о безработице в Польше, которую обычно предоставляет GUS, довольно общая. Некоторые воеводства завышают средний показатель, тогда как другие значительно занижают его. Однако недавно Главное статистическое управление обнародовало более конкретные данные — учитывались конкретные города и уезды», — говорится в сообщении.
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в следующих городах:
- Катовице — 1%;
- Познаний — 1,1%;
- Варшава — 1,4%;
- Тыхы (Силезское воеводство) — 1,5%;
- Вроцлав — 1,7%;
- Сопот — 1,9%;
- Бельско-Бяла (Силезское воеводство) — 1,9%;
- Ольштын — 2%;
- Краков — 2,1%;
- Гдыня — 2,2%.
Однако в некоторых регионах Польши ситуация с безработицей гораздо хуже. Следует отметить, что уровень безработицы неразрывно связан с количеством предпринимателей, нанимающих работников в том или ином регионе.
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Самая большая безработица зафиксирована в таких городах:
- Перемышль — 7%;
- Радом (Мазовецкое воеводство) — 7,4%;
- Грудзендз (Куявско-Поморское воеводство) — 7,5%;
- Влоцлавек (Куявско-Поморское воеводство) — 7,7%;
- Битом (Силезское воеводство) — 8%;
- Хелм (Люблинское воеводство) — 8,2%;
- Замок (Люблинское воеводство) — 8,3%;
- Остроленка (Мазовецкое воеводство) — 9,2%;
- Пекары-Шленские (Силезское воеводство) — 9,4%;
- Бяла Подляска (Люблинское воеводство) — 9,7%.
Напомним, 18 декабря правительство приняло проект закона об условиях доверения работы иностранцам на территории Республики Польша. Чиновники изъяли неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовым договорам («условие о труде»). Из проекта были исключены крайне неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовому договору, которые критиковали предприниматели.
Около 40% украинцев, приехавших в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых в месяц. Для беженцев этот показатель составляет 60%.
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