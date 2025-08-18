В каких городах Польши быстро уменьшается население — Finance.ua

В каких городах Польши быстро уменьшается население
Согласно данным GUS, Лодзь в который раз стал лидером среди городов, где население уменьшается быстрее всего.
Здесь население города уменьшилось более чем на 6000 человек за последний год, пишет inpoland.
Главное статистическое управление опубликовало отчет о населении Польши по регионам в 2025 году. Данные по состоянию на 1 января свидетельствуют о том, что население Польши уменьшается.
По сравнению с 1 января 2024 года население по всей стране уменьшилось почти на 147 500 человек.
Наибольшее сокращение наблюдалось в Нижнесилезском воеводстве — на 28 600 человек.
Читайте также
Наименьшее сокращение наблюдалось в Поморском воеводстве — всего на 80 человек. Следует отметить, что за это время население уменьшилось в каждом из 16 воеводств.
По сравнению с данными за 2024 год, в 61 из 66 городов с уездными правами наблюдалось сокращение населения.
Прирост населения городов отмечен в:
- Кракове (на 2967 человек),
- Варшаве (на 2246),
- Гданьске (на 1280),
- Жешуви (на 1049)
- Жорах (на 149).
Больше всего жителей потеряли
- Лодзь — по данным GUS население города сократилось на 6 322 человека по сравнению с 1 января 2024 года.
- В Быдгоще количество жителей сократилось на 2 391 человека,
- в Щецине — на 2 360 человек,
- в Валбжихе — на 1 546 человек,
- в Конине — на 963 человека,
- в Хелме — на 780 человек,
- в Перемышле — на 758 человек,
- в Сопоте — на 459 человек.
Справка Finance.ua:
- Средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS).
- При потере украинского номерного знака в Польше, в первую очередь, необходимо написать соответствующее заявление в польскую полицию. Движение без номерных знаков запрещено.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
Поделиться новостью
Также по теме
В каких городах Польши быстро уменьшается население
День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника»
Рада должна направить налоги со сверхдоходов банков на дофинансирование Укрзализныци — депутат
В правительстве назвали сумму, которая требуется Украине на 2026 год
👉 Finance.ua запустил акцию для водителей: заполняешь форму — получаешь 1000 грн скидки на автогражданку!
Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры