В каких городах Польши быстро уменьшается население — Finance.ua

В каких городах Польши быстро уменьшается население Сегодня 18:00

В каких городах Польши быстро уменьшается население

Согласно данным GUS, Лодзь в который раз стал лидером среди городов, где население уменьшается быстрее всего.

Здесь население города уменьшилось более чем на 6000 человек за последний год, пишет inpoland.

Главное статистическое управление опубликовало отчет о населении Польши по регионам в 2025 году. Данные по состоянию на 1 января свидетельствуют о том, что население Польши уменьшается.

По сравнению с 1 января 2024 года население по всей стране уменьшилось почти на 147 500 человек.

Наибольшее сокращение наблюдалось в Нижнесилезском воеводстве — на 28 600 человек.

Читайте также Зарплаты в Польше растут: сколько можно зарабатывать

Наименьшее сокращение наблюдалось в Поморском воеводстве — всего на 80 человек. Следует отметить, что за это время население уменьшилось в каждом из 16 воеводств.

По сравнению с данными за 2024 год, в 61 из 66 городов с уездными правами наблюдалось сокращение населения.

Прирост населения городов отмечен в:

Кракове (на 2967 человек),

Варшаве (на 2246),

Гданьске (на 1280),

Жешуви (на 1049)

Жорах (на 149).

Больше всего жителей потеряли

Лодзь — по данным GUS население города сократилось на 6 322 человека по сравнению с 1 января 2024 года.

В Быдгоще количество жителей сократилось на 2 391 человека,

в Щецине — на 2 360 человек,

в Валбжихе — на 1 546 человек,

в Конине — на 963 человека,

в Хелме — на 780 человек,

в Перемышле — на 758 человек,

в Сопоте — на 459 человек.

Справка Finance.ua:

Средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS).

При потере украинского номерного знака в Польше, в первую очередь, необходимо написать соответствующее заявление в польскую полицию. Движение без номерных знаков запрещено.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.