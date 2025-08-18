В каких городах Польши быстро уменьшается население — Finance.ua

В каких городах Польши быстро уменьшается население

14
Согласно данным GUS, Лодзь в который раз стал лидером среди городов, где население уменьшается быстрее всего.
Здесь население города уменьшилось более чем на 6000 человек за последний год, пишет inpoland.
Главное статистическое управление опубликовало отчет о населении Польши по регионам в 2025 году. Данные по состоянию на 1 января свидетельствуют о том, что население Польши уменьшается.
По сравнению с 1 января 2024 года население по всей стране уменьшилось почти на 147 500 человек.
Наибольшее сокращение наблюдалось в Нижнесилезском воеводстве — на 28 600 человек.
Наименьшее сокращение наблюдалось в Поморском воеводстве — всего на 80 человек. Следует отметить, что за это время население уменьшилось в каждом из 16 воеводств.
По сравнению с данными за 2024 год, в 61 из 66 городов с уездными правами наблюдалось сокращение населения.
Прирост населения городов отмечен в:
  • Кракове (на 2967 человек),
  • Варшаве (на 2246),
  • Гданьске (на 1280),
  • Жешуви (на 1049)
  • Жорах (на 149).
Больше всего жителей потеряли
  • Лодзь — по данным GUS население города сократилось на 6 322 человека по сравнению с 1 января 2024 года.
  • В Быдгоще количество жителей сократилось на 2 391 человека,
  • в Щецине — на 2 360 человек,
  • в Валбжихе — на 1 546 человек,
  • в Конине — на 963 человека,
  • в Хелме — на 780 человек,
  • в Перемышле — на 758 человек,
  • в Сопоте — на 459 человек.
Справка Finance.ua:

  • Средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2025 года достигла 8748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS).
  • При потере украинского номерного знака в Польше, в первую очередь, необходимо написать соответствующее заявление в польскую полицию. Движение без номерных знаков запрещено.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
