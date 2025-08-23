ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году — Finance.ua

ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году Сегодня 13:07

Хотя вступительная кампания в Украине продолжается до 25 августа, уже известно, в какие университеты будущие магистры подают больше всего заявлений на поступление.

О самых популярных ЗВО среди магистров в 2025 году рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

ТОП-5 вузов по количеству заявлений от магистров:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 5682 заявления;

Национальный университет «Львовская политехника» — 4423 заявки;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 3055 заявок;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 3619 заявок;

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого — 3333 заявления.

Однако ректор КНУ Шевченко отмечает, хотя университет удерживает первенство по заявкам, с началом полномасштабного вторжения абитуриентов в Украине стало меньше.

Вероятно, как отметил Бугров, это связано с тем, что студенты не успевали подготовиться к некоторым вступительным экзаменам.

«Программы ЕФОВ по „Языковедению“ и „Истории искусств“ появились только в мае, что привело к уменьшению количества поступающих на магистратуру по гуманитарным специальностям», — убежден ректор.

Справка Finance.ua:

Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения, и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию. Также президент анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года;

по данным ЕГЭБО, популярность специальностей, связанных с IТ, продолжает снижаться. В 2025 году тройка самых популярных среди абитуриентов специальностей с наибольшим количеством заявлений следующая: «Менеджмент» (68 274 заявления), «Филология» (55 786 заявлений), «Психология» (54 451 заявление).

