ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году

20
ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году
ТОП-5 университетов, которые выбирают магистры в 2025 году
Хотя вступительная кампания в Украине продолжается до 25 августа, уже известно, в какие университеты будущие магистры подают больше всего заявлений на поступление.
О самых популярных ЗВО среди магистров в 2025 году рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
ТОП-5 вузов по количеству заявлений от магистров:
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 5682 заявления;
  • Национальный университет «Львовская политехника» — 4423 заявки;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 3055 заявок;
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 3619 заявок;
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого — 3333 заявления.
Однако ректор КНУ Шевченко отмечает, хотя университет удерживает первенство по заявкам, с началом полномасштабного вторжения абитуриентов в Украине стало меньше.
Вероятно, как отметил Бугров, это связано с тем, что студенты не успевали подготовиться к некоторым вступительным экзаменам.
«Программы ЕФОВ по „Языковедению“ и „Истории искусств“ появились только в мае, что привело к уменьшению количества поступающих на магистратуру по гуманитарным специальностям», — убежден ректор.

Справка Finance.ua:

  • Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения, и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию. Также президент анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года;
  • по данным ЕГЭБО, популярность специальностей, связанных с IТ, продолжает снижаться. В 2025 году тройка самых популярных среди абитуриентов специальностей с наибольшим количеством заявлений следующая: «Менеджмент» (68 274 заявления), «Филология» (55 786 заявлений), «Психология» (54 451 заявление).
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems