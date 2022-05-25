В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине — Finance.ua

«Считаю, что нужно вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь нужно помочь государству, которое финансирует армию», — отметил Марченко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегулирование и снижение уровня налогообложения в период военного положения.
Справка Finance.ua:
в Украине вернут налоги на импортную продукцию. При этом большинство ранее введенных послаблений для бизнеса (в том числе возможность уплаты 2% налога) продолжит действовать;
Украина уже летом может получить статус кандидата в члены ЕС. В последующие месяцы после этого придется не только восстанавливать экономику, но и вводить европейские стандарты и требования. Они включают, в том числе, и налоговые изменения;
Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области разъяснили, какие виды доходов подлежат обязательному декларированию.
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