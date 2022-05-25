В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине — Finance.ua

В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине

Сегодня 10:06 — Казна и Политика

В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине

Министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета нужно повысить налоги до довоенного уровня.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, государство нуждается в помощи для финансирования армии.

«Считаю, что нужно вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь нужно помочь государству, которое финансирует армию», — отметил Марченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегулирование и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Справка Finance.ua:

в Украине вернут налоги на импортную продукцию. При этом большинство ранее введенных послаблений для бизнеса (в том числе возможность уплаты 2% налога) продолжит действовать;

Украина уже летом может получить статус кандидата в члены ЕС. В последующие месяцы после этого придется не только восстанавливать экономику, но и вводить европейские стандарты и требования. Они включают, в том числе, и налоговые изменения;



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