В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине — Finance.ua
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В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине

Сегодня 10:06Казна и Политика
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В Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в УкраинеВ Кабмине прокомментировали возможное повышение налогов в Украине
Министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета нужно повысить налоги до довоенного уровня.
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
По его словам, государство нуждается в помощи для финансирования армии.
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«Считаю, что нужно вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь нужно помочь государству, которое финансирует армию», — отметил Марченко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегулирование и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Справка Finance.ua:

  • в Украине вернут налоги на импортную продукцию. При этом большинство ранее введенных послаблений для бизнеса (в том числе возможность уплаты 2% налога) продолжит действовать;
  • Украина уже летом может получить статус кандидата в члены ЕС. В последующие месяцы после этого придется не только восстанавливать экономику, но и вводить европейские стандарты и требования. Они включают, в том числе, и налоговые изменения;
  • Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области разъяснили, какие виды доходов подлежат обязательному декларированию.
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По материалам: УНІАН
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