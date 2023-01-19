В Кабмине посчитали, сколько объектов нужно восстановить из-за войны — Finance.ua

В Кабмине посчитали, сколько объектов нужно восстановить из-за войны Сегодня 09:32 — Казна и Политика

В Кабмине посчитали, сколько объектов нужно восстановить из-за войны

В Украине по состоянию на сегодняшний день из-за постоянных атак российских военных восстановления требуют 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«россия уже три месяца бомбит энергетическую и гражданскую инфраструктуру нашей страны. В результате таких атак повреждено более половины всех энергообъектов в стране. В целом в Украине сейчас 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов, нуждающихся в восстановлении. Ущерб достигает сотен миллиардов» долларов", — сообщил премьер-министр.

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Он напомнил, что летом 2022 года правительство вместе с Всемирным банком и Еврокомиссией публиковало первый отчет с оценкой потребностей для восстановления, тогда речь шла о 350 миллиардах долларов. В настоящее время идет работа над вторым отчетом.

«Потребности на восстановление будут увеличиваться ориентировочно вдвое», — отметил Шмыгаль.

Напомним, жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Мила Киевской области отстроят в рамках платформы United24. Правительство направило первые 465 млн грн.

Справка Finance.ua:

Ранее глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло;

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк также сообщала, что владелец поврежденного оккупантами жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готового жилья или на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории.

Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

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