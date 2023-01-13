Сколько украинцев живут в поврежденном войной жилье: министр озвучил цифру — Finance.ua

Сколько украинцев живут в поврежденном войной жилье: министр озвучил цифру Сегодня 09:01 — Личные финансы

Сколько украинцев живут в поврежденном войной жилье: министр озвучил цифру

Более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии россии жилье. В «Дія» уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе.

Такие данные привел вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Проблема требует четкой государственной политики, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопроса компенсации за разрушенное жилье призван стать законопроект № 7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Закон определяет, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья. Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий для получения компенсации", — написал он.

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Этим законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации, добавил министр.

«Что касается источников финансирования, то мы рассчитываем, что это будут арестованные активы россии. Мы не хотим переводить бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление. Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего добьемся», —

«Очевидно, что законопроектом мы не закрываем все вопросы механизма компенсаций или источников финансирования. Он является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе», —

Справка Finance.ua:

владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через «Дія» (на сайте или в приложении). Если же у вас нет возможности воспользоваться онлайн регистрацией, заявление можно подать через ЦНАП или у нотариуса;



кроме того, если раньше через «Дія» украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения россии, то с августа диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года.



Слово і Діло По материалам:

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