Шуляк рассказала, какой будет компенсация за разрушенное во время войны жилье — Finance.ua

Шуляк рассказала, какой будет компенсация за разрушенное во время войны жилье Сегодня 09:00 — Недвижимость

На сегодняшний день российскими оккупантами разрушено или повреждено более 19 млн кв м жилья. Однако каждый человек, оставшийся без дома, сможет получить компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

«В „Дія“ уже подано 267 тыс. заявок, у нас более 19 млн кв м разрушенного и поврежденного жилья. Это столько, сколько мы два года строили. Но россия все уничтожила», — заявила она.

По ее словам, в парламенте рассматривается проект бюджета на 2023 год и в нем будут предусмотрены финансы и механизмы, с помощью которых люди смогут воспользоваться компенсацией, не дожидаясь репараций от рф.

«Мы делим жилье на разрушенное, которое не подлежит восстановлению, и такое, которое можно отремонтировать. За разрушенное жилье люди смогут получить компенсацию в виде целевых денег на приобретение нового. Не важно, где был разрушен дом или квартира, человек сможет выбрать любой населенный пункт Украины, где он хочет жить. Не забываем, что у нас более 1000 релоцированных предприятий. Поэтому люди захотят выбрать жилье там, где они работают. У них будет максимальная свобода в выборе жилья», — подытожила Шуляк.

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