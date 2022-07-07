В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом: какие авто в лидерах — Finance.ua

В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом: какие авто в лидерах Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

За июнь 2022 года украинскую прописку получили 84,2 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 135%, сообщает Укравтопром.

Напомним, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали всего 2,9 тыс. новых легковых автомобилей.

В результате регистрации ввезенных подержанных машин в 29 раз превысили продажи новых.

Кто среди лидеров

Немецкая марка Volkswagen в очередной раз стала лидером среди впервые зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. За месяц украинцы поставили на учет 16,7 тыс. подержанных фольксвагенов.

На втором месте Opel с показателем 6,8 тыс. шт.

Renault заняла третье место — 6,7 тыс. автомобилей с пробегом.

Четвертой по популярности стала Audi, авто б/у этой марки выбрали 6 тыс. украинцев.

Ford замыкает пятерку лидеров с результатом 5,5 тысячи машин.

Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 264,5 тыс. легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В июне на украинском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 2,9 тыс. машин. По сравнению с предыдущим месяцем регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 14 процентов. Однако такой июньский результат на 67% меньше, чем в прошлом году. Лидером рынка первого летнего месяца 2022 стала марка Toyota.

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Напомним, по мнению экспертов, из-за отмены бесплатного растаможивания в Украине резко подорожают автомобили с пробегом.

Справка Finance.ua:

С 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности сэкономлено 26,1 млрд гривен таможенных платежей.

Министерство внутренних дел предоставило разъяснения об отличии национального водительского удостоверения от международного. Это два разных документа.



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