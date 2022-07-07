В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом: какие авто в лидерах — Finance.ua

В июне на одну регистрацию нового авто пришлось 29 ввезенных машин с пробегом: какие авто в лидерах
За июнь 2022 года украинскую прописку получили 84,2 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 135%, сообщает Укравтопром.
Напомним, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали всего 2,9 тыс. новых легковых автомобилей.
В результате регистрации ввезенных подержанных машин в 29 раз превысили продажи новых.
Кто среди лидеров
Немецкая марка Volkswagen в очередной раз стала лидером среди впервые зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. За месяц украинцы поставили на учет 16,7 тыс. подержанных фольксвагенов.
- На втором месте Opel с показателем 6,8 тыс. шт.
- Renault заняла третье место — 6,7 тыс. автомобилей с пробегом.
- Четвертой по популярности стала Audi, авто б/у этой марки выбрали 6 тыс. украинцев.
- Ford замыкает пятерку лидеров с результатом 5,5 тысячи машин.
- Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 264,5 тыс. легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
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В июне на украинском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 2,9 тыс. машин. По сравнению с предыдущим месяцем регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 14 процентов. Однако такой июньский результат на 67% меньше, чем в прошлом году. Лидером рынка первого летнего месяца 2022 стала марка Toyota.
Напомним, по мнению экспертов, из-за отмены бесплатного растаможивания в Украине резко подорожают автомобили с пробегом.
Справка Finance.ua:
- С 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности сэкономлено 26,1 млрд гривен таможенных платежей.
- Министерство внутренних дел предоставило разъяснения об отличии национального водительского удостоверения от международного. Это два разных документа.
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