Чи обов’язково обмінювати «старе» національне посвідчення водія на нове міжнародне — роз'яснення МВС — Finance.ua
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Чи обов’язково обмінювати «старе» національне посвідчення водія на нове міжнародне — роз'яснення МВС

Технології&Авто
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Міністерство внутрішніх справ надає роз’яснення щодо відмінності національного посвідчення водія від міжнародного.
Це два різні документи.
Національне посвідчення водія видається після складання іспитів.
Міжнародне — фактично є перекладом кількома мовами інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.
Чи обов’язково обмінювати «старе» національне посвідчення водія на нове?
Обмінювати національне посвідчення водія необхідно лише, якщо ви маєте намір виїжджати за кордон, а ваше водійське посвідчення не відповідає міжнародній конвенції. Наприклад, не містить дату закінчення, терміну дії.
При цьому нагадуємо, що всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням.
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Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки).

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За матеріалами:
Finance.ua
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