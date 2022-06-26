Посвідчення водія міжнародного зразка і міжнародне посвідчення: в чому різниця — Finance.ua

Посвідчення водія міжнародного зразка і міжнародне посвідчення: в чому різниця Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Посвідчення водія міжнародного зразка і міжнародне посвідчення: в чому різниця

Національне водійське посвідчення (посвідчення міжнародного зразка) або міжнародне посвідчення водія — один з цих документів або обидва можуть знадобитися, якщо ви подорожуєте за кордоном на своєму авто або якщо хочете орендувати там машину.

Про це розповіла заступниця начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області Людмила Тютіна в ефірі «Українського радіо: Чернігівської хвилі».

У більшості країн міжнародні права IDP (International Driving Permit) не потрібні, але під час поїздок, наприклад, до США, без них не обійтися. Це питання в усьому світі регулюють Віденська та Женевська конвенції про дорожній рух.

Країни-учасники Віденської конвенції дорожнього руху (до їх числа входить і Україна) визнають національні посвідчення водія один одного без необхідності отримувати міжнародні посвідчення. Але якщо потрібно буде взяти авто напрокат, то можуть затребувати або міжнародне посвідчення водія, або звичайне національне водійське посвідчення.

Читайте також Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Щодо держав-учасників Женевської конвенції, то для вільної поїздки цими країнами і оренди там автомобіля знадобиться міжнародне посвідчення водія. Національне водійське посвідчення не обов’язкове. Але слід зазначити, що міжнародне посвідчення водія визнається дійсним лише за наявності національних прав.

Для визнання національних прав у країнах-учасницях Віденської конвенції права мають містити таку інформацію:

прізвище;

ім’я та по батькові;

дату і місце народження;

місце проживання;

орган, що видав посвідчення;

дату і місце видачі;

дату закінчення дії;

номер;

підпис та/або штамп чи печатку органу, що видав посвідчення;

підпис власника;

фотографію власника;

категорію/категорії або підкатегорії транспортних засобів, із зазначенням дати видачі посвідчення і дати закінчення дії для кожної з цих категорій.

Ці відомості в українських національних правах почали заповнювати із 2011 року, відповідно, видані після цього року посвідчення водія дійсні в країнах-учасницях Віденської конвенції. Слід зазначити, що 16 вересня 2020 року КМУ прийняв постанову, яка надала змогу привести документи у відповідність до європейських вимог. Наразі зразок бланка національного посвідчення водія на пластиковій картці є тримовним (українською, англійською, частина — французькою мовами), діє на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. У посвідченні тепер вказують групу крові (резус-фактор) водія, а також згоду на посмертне донорство, але тільки за попередньою письмовою згодою заявника.

Читайте також У "Дію" повернули посвідчення водія та техпаспорт

Отже, у разі наявності національного посвідчення європейського зразка можна законно керувати авто за кордоном у всіх країнах — учасницях Віденської конвенції. Якщо ж у вас права водія старого зразка, видані у формі книжечки, і ви маєте намір керувати автівкою за кордоном, то в такому випадку необхідно отримати міжнародні права водія.

Міжнародне посвідчення водія

Це особливий документ, затверджений міжнародним співтовариством, що являє собою переклад чотирма мовами (англійською, французькою, іспанською та російською) національних прав, строк дії яких становить три роки, але не більше того строку, на який видано національні права.

Варто зазначити, що міжнародні права водія без наявності національних не дійсні.

Як отримати міжнародні права

Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС протягом п’яти робочих днів.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з такими документами:

оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів посадова особа ТСЦ МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.

Вам можуть відмовити у видачі міжнародних прав за таких умов:

позбавлення права керування транспортним засобом;

ви перебуваєте в розшуку;

посвідчення водія знаходиться в розшуку;

встановлення факту підробки національного посвідчення водія;

закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;

невідповідність персональних даних заявника.

Країнам-учасницям Віденської конвенції національного посвідчення водія достатньо для керування автівкою, але для оренди транспортного засобу й отримання страховки необхідною є наявність IDP, у країнах Женевської конвенції ви не зможете керувати автівкою з національними правами водія, і взяти автомобіль напрокат також не вийде.

Купуйте зелену картку на Finance.ua, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєве страхування на автомобіль для виїзду за кордон — 3 хвилини і поліс на Email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.